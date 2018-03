Capturan a tres por secuestro de mujer en San Miguel

Lee también

Marco Tulio Rivera Santos, de 21 años, Érick Alfredo Paiz Martínez, de 18, y un menor de edad fueron capturados el domingo por la tarde acusados de haber secuestrado a una mujer en San Miguel, según informó la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), de la Policía Nacional Civil (PNC).De acuerdo con un agente de la DECO, los tres hombres secuestraron a la mujer el jueves de la semana pasada y la habían mantenido en cautiverio en una vivienda del centro de San Miguel. En ese lugar también la golpearon y la obligaron a llamar a su familia para pedir dinero por su rescate.“Tuvimos información de que una persona había sido secuestrada en la zona central de San Miguel, por lo que se procedió de inmediato a la investigación. La DECO ubicó la casa donde la persona se encontraba en cautiverio y se procedió a capturar a los secuestradores y a liberar a la víctima”, dijo un oficial de la DECO, quien no quiso ser identificado.El agente explicó que la familia ya había pagado parte del dinero que los secuestradores habían exigido, aunque no detalló a cuánto asciende lo entregado ni lo exigido a cambio para liberar a la mujer. “No podemos precisar la cantidad de lo que habían exigido, porque eso es confidencial, ya que estamos en la primera etapa de la investigación y por eso hace falta indagar mucho”, dijo.De acuerdo con el agente, los tres no eran parte de una pandilla de San Miguel, sino de una banda del crimen organizado que se dedicaba a secuestrar.“Todavía es muy temprano en la investigación para establecer si trabajaban solos o hay más miembros de esta banda. La hemos denominado como banda, porque el criterio es que más de dos personas ya conforman una banda”, dijo el agente.Durante el operativo de captura, la DECO incautó dos celulares y dos chip de teléfonos, con los que supuestamente llamaron a los familiares de la víctima para exigir el dinero.Paiz Martínez, uno de los capturados, dijo que la Policía lo detuvo por error. Según su versión, él pasó caminando por un cañal de San Miguel, donde encontró a la mujer llorando e intentó ayudarla.“Yo cuando la vi llorando le presté mi celular para que llamara a su familia. Luego le dije que yo podía llevarla a una casa donde podía esperar a que su familia la llegara a traer. Así que nos fuimos a la casa. En eso la Policía llegó y nos capturó acusándonos de haber cometido un secuestro”, dijo el acusado Paiz Martínez.