Capturan alcalde acusado de liderar red de narcos

Lucio Edwin Ayala Flores, alcalde de San Antonio de la Cruz (Chalatenango), fue detenido ayer acusado de estar al frente de dos redes criminales con operaciones al norte del país: una de narcotráfico y otra de traficantes internacionales de personas, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

“El operativo ha dejado la desarticulación de estructuras dedicadas al tráfico de drogas y tráfico ilícito de personas lideradas por el alcalde de San Antonio de la Cruz”, dijo ayer por la tarde Éver Manzano Rivera, vocero oficial de la PNC.

En lo relativo al narcotráfico, la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC acusa al alcalde, recién reelecto para el periodo 2018-2021 con la bandera del partido ARENA, de asociarse con otras personas para traficar marihuana, cocaína y crack desde Honduras y luego comercializar esa droga en la zona norte del país y la capital.

La Policía no quiso revelar la cantidad de droga que supuestamente pudo haber movido el alcalde durante casi dos años que duró la indagación de la estructura. Un investigador de la DAN solo dijo: “Tenemos bastantes diligencias que nos permiten vincular de manera directa al señor Lucio Ayala Flores, alias ‘el Patrón’, con el tráfico de drogas”.

Manzano Rivera agregó que junto con el alcalde fueron capturados en Chalatenango otros tres acusados de ser parte de la red de narcotráfico: Élmer Andrés Morales Martínez, José Álex Ramírez Lemus y José Iván Orellana Morales.

La Policía también informó sobre la detención de una quinta persona de la misma banda: Daysi Flores Rojas, de 65 años, residente en la comunidad Tutunichapa de San Salvador.

Según la DAN, Flores Rojas era la encargada de recibir los cargamentos de marihuana desde Chalatenango para luego distribuirla como narcomenudeo.

La División Antinarcóticos informó sobre la incautación de un vehículo, cuatro armas de fuego, un celular y efectivo.

Más temprano, el director de la PNC, Howard Cotto, confirmó la detención del alcalde por supuestamente estar involucrado en las dos actividades delictivas. “Son estructuras diferentes y por eso hay detenidos que ni se conocen entre ellos, pero el alcalde tuvo una participación activa en ambos delitos. Tenemos conocimiento que desde la misma alcaldía se hacían transacciones de droga”, dijo.

Sin embargo, el investigador de la DAN dijo que en el caso del tráfico de droga, ninguno de los otros cinco detenidos es empleado municipal, pues todos realizaban labores como colaboradores del alcalde dentro de la estructura.

Riqueza en duda

La División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio de la PNC realizó la incautación de 13 inmuebles que estaban a nombre del alcalde Ayala Flores por sospechar que fueron obtenidos de forma ilegal. Se trata de 11 inmuebles ubicados en el departamento de Chalatenango: en los municipios de San Isidro Labrador, Dulce Nombre de María y una zona conocida como Totolco. Uno más en San Martín y otro en Ciudad Delgado.

El viceministro de Seguridad y Justicia y presidente del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), Raúl Antonio López, señaló que la institución encargada de administrar los bienes decomisados al crimen “iniciará el proceso para indagar el valor de los 13 inmuebles, automotores y ganado” retenidos a Lucio Edwin Ayala Flores.

“Hay una camioneta de lujo todoterreno; pero ese vehículo es de poco valor comparado con el ganado, entre ellos caballos costosísimos, de difícil obtención. Además de cerca de un centenar de cabezas de ganado de buena calidad, lecheros. Motocicletas y motos acuáticas”, dijo López.

El alcalde Ayala Flores negó las acusaciones: “Decirle a mi pueblo y mi país a veces las cosas no son como se piensan o como se dicen. Mi madre ha trabajado más de 35 años en Estados Unidos. Lo que tenemos es producto de lo que trabajamos. Nunca he trabajado en eso, nunca me han encontrado nada”.