Capturas masivas duplicaría hacinamiento

Las recientes capturas de supuestos miembros de pandillas vinculados con el repunte de homicidios ocurridos el viernes 25 y sábado 26 de marzo, generaría según expertos, un hacinamiento en las bartolinas policiales y posteriormente en los centros penales del país.

Esto, luego que el presidente Bukele ordenó el domingo 27 al director de Centros Penales, Osiris Luna que decretara la emergencia máxima en los centros penitenciarios salvadoreños y los de máxima seguridad, tras el repunte de homicidios y la aprobación del régimen de excepción que ha dejado hasta la fecha más de 1,000 capturas.

Según el informe sobre Seguridad Ciudadana en El Salvador, en el 2020 habían 3,600 personas en bartolinas. "Acá hay que decir que no hay datos actualizados porque no se están brindando, suponiendo que entren 1,000 personas en un fin de semana a bartolinas del país, es el equivalente a un 28% de la población que ya está detenida, esto significa un problema, porque estás personas van a permanecer 15 días en ese lugar, ya no 72 horas", dijo el investigador social Huber Romero.

Por otra parte, el último informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sobre privados de libertad señala que hasta febrero de 2021 existía un 118% de hacinamiento en los centros penitenciarios. Los que reflejan un mayor hacinamiento son precisamente los penales de máxima seguridad. En Izalco fase I, Quezaltepeque, Ciudad Barrios y San Francisco Gotera tienen un porcentaje de hacinamiento mayor al 200%. La capacidad instalada en los centros penales era para 30,864 y hasta esa fecha habían 36,515 privados de libertad en los centros penitenciarios.

Resistencia. Fuentes fiscales han confirmado que a la mayoría de personas capturadas se les acusará por el delito de resistencia, a pesar que autoridades han dicho que serán acusados por agrupaciones ilícitas.

Huber Romero considera que estas capturas masivas agudizan las condiciones de hacinamiento y demuestran que la estrategia del gobierno sigue siendo la misma, basándose en la represión y persecución del delito. "Por eso es que vemos grandes cantidades de personas capturadas, porque la estrategia sigue siendo la redada, que muchas veces son poco efectivas", aseguró.

Sin embargo, un exempleado de centros penitenciarios que prefirió el anonimato, considera que difícilmente todas las personas detenidas pasen a un centro penal. "Esto que se ha hecho en estos últimos días, que son al menos 1,000, es dudoso que esa cantidad pueda entrar a centros penales, van a ir a bartolinas y después los sacan", señaló.