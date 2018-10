Caravana de salvadoreños avanza en ruta hacia EUA

La caravana de salvadoreños que partió esta mañana de la capital alcanzó la carretera hacia Sonsonate en horas del mediodía. Conductores de rastras que pasaban por la carretera se mostraron solidarios y aceptaron llevar a algunos por unos kilómetros.

En Sonsonate, los migrantes pararon en una gasolinera para tomar un descanso y reunir dinero para tomar buses hacia la frontera La Hachadura, por donde continuarán hacia Guatemala.

La caravana está formada por unas 150 personas que salieron aproximadamente a las 7:30 a.m. de la plaza Divino Salvador del Mundo con el objetivo de llegar a Estados Unidos, al igual que las otras dos caravanas de hondureños que partieron hace días con el mismo propósito.

Los migrantes hicieron una oración y comenzaron su trayecto por la alameda Manuel Enrique Araujo. Después, caminaron por la carretera Panamericana (Los Chorros) e hicieron un descanso en la zona conocida como "El Poliedro", donde se encuentra el desvío hacia Sonsonate.

Salvadoreños hacen una oración antes de partir en caravana hacia Estados Unidos. Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

Al preguntarles sus motivos, la mayoría cuenta que busca migrar para escapar de la violencia o por buscar mejores oportunidades de empleo.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

Una familia huye de la muerte. La hija, que acaba de cumplir 18 años fue violada y cuando el padre reclamó, lo amenazaron con matarlo.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

La fan page "El Salvador emigra por un futuro mejor" brindó la ruta para quienes quieran sumarse a la caravana durante el recorrido hasta la frontera. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acompañarán a los migrantes durante el camino en territorio salvadoreño.

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, se pronunció anoche por medio de un video colgado en su perfil de Twitter por los planes de la caravana de salvadoreños y les pidió que desistieran. Resaltó que "la ley migratoria de Estados Unidos está siento aplicada más que nunca" y que "todas las personas que entren de manera ilegal a los Estados Unidos serán detenidas y procesadas para su deportación".

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó hace días con cortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras por no detener a los migrantes en su ruta hacia el país norteamericano. Sin embargo, la decisión no depende de él, sino del congreso.

Por su parte, las autoridades guatemaltecas anunciaron esta semana que no permitirían el ingreso de nuevas "oleadas de migrantes" de El Salvador y Honduras. El viceministro de Gobernación de ese país, Pablo García, dijo que quienes quieran entrar deberán hacerlo por "las vías que la ley permite". "Tienen un tránsito, pero para hacerlo deben cumplir con las normas", enfatizó.

El gobierno de México, la última frontera con Estados Unidos, también lanzó el viernes un plan de última hora para contener a los miles de migrantes. Llamaron al plan "Estás en tu casa" y prometieron educación, empleo, albergue y atención médica para los miembros de la caravana de migrantes de hondureños que atraviesa el país que soliciten el estatus de refugiado.

Sin embargo, el ofrecimiento ha sido rechazado por los miles de migrantes que caminan hacia Estados Unidos, quienes agradecieron el gesto pero explicaron que no satisface sus necesidades y que México no es la meta de su largo trayecto.

Un tercio de los migrantes son niños y adolescentes

Una tercera parte de los miembros que conforman la caravana son personas menores de 18 años, dijo hoy la viceministra de Relaciones Exteriores Liduvina Magarín. Para poder salir del país, deberán demostrar que cuentan con la autorización de ambos padres.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) verificó que los menores contaran con dicha documentación y comprobó que algunos carecen de esta.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que se tendrán buses listos en la frontera para dar transporte de regreso a los menores que por la referida condición no puedan continuar hacia Guatemala con la caravana.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

"Como gobierno somos respetuosos de la decisión de migrar, sin embargo es nuestra responsabilidad advertirles de los riesgos que implica migrar de manera irregular a Estados Unidos. Hacemos llamado a las familias que no pongan en riesgo la vida de los niños y las niñas, quienes son más vulnerables y que sufren más este proceso migratorio", dijo Magarín en una conferencia de prensa esta mañana.

Foto: Cortesía

"Llevar niños y niñas en la ruta migratoria es un riesgo, aún si están documentados, los exponen a distintos daños psicológicos y emocionales", agregó.

Además, dijo que los daños que cualquier menor de edad sufra en el trayecto serán responsabilidad del adulto que decidió llevarlo.

Riesgos en el camino

Personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) alertó sobre los riesgos al migrar de forma irregular hacia otros países. "Pueden ser sujetas de violencia sexual", "ser engañadas o secuestradas por redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual" y "si llevan niños y niñas, igualmente corren el riesgo de que puedan ser raptados y puedan sufrir una situación de abuso sexual", indican en unas hojas que repartían.

Los migrantes han optado por irse en caravanas como una forma de protegerse entre sí, ante los riesgos que supone el camino hasta Estados Unidos al irse con traficantes de personas.

En la hoja que entregaron los del ISDEMU se recomendaba "buscar siempre estar acompañados de otras personas", "no alejarse de la caravana", "no alejarse de sus hijos e hijas", entre otros. "Si tienen que hacer alguna gestión personal, no dejar a sus hijos e hijas con cualquier persona, si no les acompañan otros familiares. En ese caso, buscar las instituciones que acompañan", se aconseja.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

Las recomendaciones incluían "tener cuidado con los alimentos que ya están abiertos, porque pueden haberles introducido algo", "buscar compañía para ir a los servicios sanitarios", "aprenderse algún número de teléfono de algún familiar, anotarlo en las blusas", quedarse "en los lugares oficiales de refugios que están destinadas" y tener cerca a los hijos a la hora de dormir.