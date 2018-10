Caravana de salvadoreños inicia su recorrido hacia EUA

Unas 300 personas se han unido ya a la caravana que saldrá de la plaza Divino Salvador del Mundo en la capital salvadoreña con el objetivo de llegar a Estados Unidos, al igual que las otras dos caravanas de hondureños que partieron hace días con el mismo propósito.

Al preguntarles sus motivos, la mayoría cuenta que busca migrar para escapar de la violencia o por buscar mejores oportunidades de empleo.

Los migrantes se concentraron en la plaza Divino Salvador del Mundo. Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

Una familia huye de la muerte. La hija, que acaba de cumplir 18 años fue violada y cuando el padre reclamó, lo amenazaron con matarlo.

Los migrantes hicieron una oración y partieron a las 7:30 de la mañana sobre la alameda Manuel Enrique Araujo. De acuerdo con la ruta anunciada en la página en Facebook donde inició la convocatoria, seguirán por el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la carretera Panamericana (Los Chorros).

Los migrantes se concentraron en la plaza Divino Salvador del Mundo. Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

En la zona conocida como “El Poliedro” tomarán la carretera a Sonsonate, pasando por el centro de los cantones Lourdes (Colón) y Ateos (Sacacoyo) y por los municipios de Armenia e Izalco. Luego, tomarán la carretera a Acajutla para seguir por la carretera Litoral que los llevará hasta la frontera La Hachadura, donde saldrán hacia Guatemala.

La fan page "El Salvador emigra por un futuro mejor" brindó la ruta para quienes quieran sumarse a la caravana durante el recorrido hasta la frontera. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acompañarán a los migrantes durante el camino en territorio salvadoreño.

Las autoridades guatemaltecas anunciaron esta semana que no permitirían el ingreso de nuevas "oleadas de migrantes" de El Salvador y Honduras. El viceministro de Gobernación de ese país, Pablo García, dijo que quienes quieran entrar deberán hacerlo por "las vías que la ley permite". "Tienen un tránsito, pero para hacerlo deben cumplir con las normas", enfatizó.

Algunos niños no pasarán frontera

Entre los salvadoreños que forman la caravana hay varios niños y adolescentes quienes deberán demostrar que cuentan con la autorización de ambos padres para salir de El Salvador.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) verificó que los menores contaran con dicha documentación y comprobó que algunos carecen de esta.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que se tendrán buses listos en la frontera para dar transporte de regreso a los menores que por la referida condición no puedan continuar hacia Guatemala con la caravana.

Riesgos en el camino

Personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) alertó a sobre los riesgos al migrar de forma irregular hacia otros países. "Pueden ser sujetas de violencia sexua", "ser engañadas o secuestradas por redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual" y "si llevan niños y niñas, igualmente corren el riesgo de que puedan ser raptados y puedan sufrir una situación de abuso sexual", indican en unas hojas que repartían.

Los migrantes han optado por irse en caravanas como una forma de protegerse entre sí, ante los riesgos que supone el camino hasta Estados Unidos al irse con traficantes de personas.

En la hoja que entregaron los del ISDEMU se recomendaba "buscar siempre estar acompañados de otras personas", "no alejarse de la caravana", "no alejarse de sus hijos e hijas", entre otros. "Si tienen que hacer alguna gestión personal, no dejar a sus hijos e hijas con cualquier persona, si no les acompañan otros familiares. En ese caso, buscar las instituciones que acompañan", se aconseja.

Las recomendaciones incluían "tener cuidado con los alimentos que ya están abiertos, porque pueden haberles introducido algo", "buscar compañía para ir a los servicios sanitarios", "aprenderse algún número de teléfono de algún familiar, anotarlo en las blusas", quedarse "en los lugares oficiales de refugios que están destinadas" y tener cerca a los hijos a la hora de dormir.