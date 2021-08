Carballo y Gallegos podrían ser citados por comisión ONG

Alexia Rivas, presidenta de la comisión que investiga los fondos entregados a las oenegés, no descartó la posibilidad de llamar a declarar a los diputados Guillermo Gallegos (GANA) y Reynaldo Carballo (PDC), por haber sido mencionados por anteriores invitados o tener señalamientos de que oenegés suyas o de su círculo cercano fueron receptoras de fondos.

"Van a venir todas las personas que han estado involucradas en estos desvíos de dinero. Y cuando digo todos, me refiero a todos, independientemente de si hayan o no sido diputados. Todos van a tener la oportunidad de venir a contarle al pueblo cómo era que se manejaba ese mecanismo de corrupción", manifestó Rivas sobre si citarían o no a ambos legisladores.

Cuando compareció ante la comisión, la exdiputada Lorena Peña (FMLN) mencionó que había promovido la aprobación de fondos para ITEXSAL "que sería la del diputado (Reynaldo) Carballo, pero las ONG no son sociedades mercantiles", acotó Peña. Al momento de dicha mención los legisladores no se detuvieron a cuestionar, ni tampoco agendaron, de inmediato, citar a Carballo, quien es diputado por el PDC, afín al Gobierno de Nayib Bukele y quien ha respaldado con sus votos todas las propuestas del Ejecutivo.

Luego, en el testimonio de extécnico Jorge Estrada fue nombrado el exdiputado Guadalupe Vásquez (GANA), quien tampoco ha sido convocado. Por otro lado, una investigación periodística reveló que el círculo cercano al diputado Gallegos fue receptor de medio millón de dólares para una ONG. Él tampoco ha sido citado. Hasta la fecha, la comisión ha recibido solo a opositores, como fue el caso de Lorena Peña (FMLN) y Milena de Escalón (ARENA).