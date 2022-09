Cárcava en Cerro Verde tenía años

Personal del parque Cerro Verde y comerciantes del lugar manifestaron que el poco interés de las autoridades competentes permitió la formación de dos cárcavas que hoy amenazan este sitio turístico.

Afirmaron que la primera cárcava, ubicada dentro del parque, y que ahora tiene 40 metros de ancho y 15 de profundidad se formó desde hace varios años, pero nunca fue intervenida, pese a ser solicitado.

"Esa cárcava ya tenía tiempos de estar. Siempre había estado allí, pero solo la trataban con retenciones y no era lo adecuado. Como trabajadores de acá, del parque, tenemos tiempo de estar notificando, pero no le pusieron interés. Ahora que reventó el problema decidieron ponerle mano, pero pudieron tratarla con tiempo", señaló el trabajador, quien prefirió no revelar su identidad.

Está cárcava está situada a un costado de la calle al parque, frente a uno de los comercios de la zona. Según las fuentes, las grandes cantidades de agua lluvia que descienden por el lugar comenzaron a aumentar las dimensiones de la zanja.

Agregaron, que la decisión del Personal del Ministerio de Turismo (MITUR) y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de colocar sacos con arena alrededor de un drenaje para desviar las aguas lluvias y evitar que la cárcava se siguiera agrandando habría provocado la formación de la segunda zanja.

Esta cárcava está a escasos cuatro metros de distancia de la calle antes de llegar al parque Cerro Verde, y tiene unos 20 metros de ancho y 10 de profundidad, aproximadamente.

"Se optó por colocar esos sacos de arena para evitar que el agua se fuera por el drenaje, el cual desemboca en la parte donde está la primera cárcava. Se hizo para que no se siguiera minando la tierra", comentó un comerciante.

La segunda cárcava ya está siendo intervenida por personal del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), quienes explicaron que inicialmente se realizará el retiro de tierra.

Los trabajadores manifestaron que debido a las obras que ejecutarán en el sitio y por las condiciones climáticas el acceso al parque estará restringido y únicamente se permitirá lleno total durante los fines de semana.

Además, tampoco se permitirá el ingreso de vehículos pesados al parqueo, sino solamente tipo sedán.

De momento, indicaron, se ha restringido el paso vehicular a un solo carril sobre la calle principal del parque por motivos de seguridad. Añadieron, que la tierra en la zona es muy inestable.