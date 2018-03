Cárcel para mujer que fotografió a su hija de ocho años desnuda

Lee también

El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla decretó la detención provisional de Yanira G., quien es acusada de fotografiar a su hija de ocho años desnuda y luego compartir las imágenes.El juez Luis Reyes Deras explicó que su decisión se basó en que la imputada puede intervenir en la investigación, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó suficientes indicios que demuestran que la acusada pudo haber cometido el delito de utilización de personas menores de 18 años e incapaces o deficientes mentales en pornografía.Ese delito está contemplado en el artículo 173 del Código Penal, que reza lo siguiente: “El que produzca, reproduzca, distribuya, publique, importe, exporte, ofrezca, financie, venda, comercie o difunda de cualquier forma imágenes, utilice la voz de una persona menor de 18 años, incapaz o deficiente sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual en el que exhiban en actividades sexuales... será sancionado con prisión de seis a 12 años”.De acuerdo con la investigación, el esposo de la acusada puso una denuncia ante una sede de la Fiscalía el 29 de junio de 2016 porque encontró en el celular de su cónyuge fotografías en las que aparece su hija dormida y desnuda. La investigación, además, arrojó que son 23 imágenes de la niña que la imputada tomó y compartió con un grupo de personas, mientras el padre de la niña se encontraba de viaje.Ante las acusaciones, la defensa argumentó que las imágenes eran para un álbum familiar y que, además, no tienen contenido pornográfico. “La defensa siempre sostuvo que eran para un álbum familiar. Yo creo que los álbumes familiares no se hacen con gente desnuda, pues, y menos niños dormidos”, dijo el juez Luis Reyes Deras, quien solo dio a conocer detalles de la resolución.El juzgador otorgó seis meses de instrucción. En ese tiempo la FGR deberá establecer ante el Juzgado Segundo de Instrucción por qué la imputada decidió tomar las fotografías, quiénes las recibieron y si hubo recompensa monetaria por los archivos. El juez, además, decretó la reserva total del caso porque se trata de una menor de edad. Es por esta razón que tanto la fiscalía como la defensa no dieron declaraciones a los medios de comunicación.Deras es el juez que envió a prisión a Max González, mejor conocido como “Gordo Max” y otros tres imputados acusados de pagarle a una red de tratantes para tener relaciones sexuales con menores de edad.