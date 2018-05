Cardenal Rosa Chávez inaugurará una obra de caridad junto a Francisco

El cardenal Gregorio Rosa Chávez viajó ayer a Roma, donde se encontrará con el papa Francisco en la parroquia Santísimo Sacramento, la que le fue encomendada en Roma, donde el pontífice bendecirá una obra de caridad inspirada en el beato Óscar Romero.

El jueves también el Vaticano anunció el consistorio en el que se hará público el lugar y la fecha de la canonización del arzobispo asesinado en 1980.

Rosa Chávez recibirá en su parroquia, el domingo 6 de mayo a las 4 de la tarde, al papa para que a las 5 bendiga La Casa de la Alegría, un proyecto que albergará a niños y jóvenes con discapacidad, una iniciativa que Francisco ve con mucha emotividad por la admiración que dice tener por el beato salvadoreño.

“A las 5:30 está prevista la celebración eucarística. Tendré la dicha de estar entre los concelebrantes. Después de la misa, el santo padre saludará a la multitud que habrá seguido la ceremonia en pantalla gigante”, explicó ayer el cardenal Rosa Chávez, desde Houston, Texas, cuando ya viajaba hacia Italia.

“Tengo sentimientos encontrados: muchos me han dicho que este momento maravilloso debo vivirlo en Roma, junto al vicario de Cristo y de los hermanos cardenales. Otros me dicen que en ese momento debo estar con el pueblo, en El Salvador”.

Gregorio Rosa Chávez, cardenal salvadoreño

La visita del obispo salvadoreño a su parroquia en Roma se realiza solo 13 días antes (19 de mayo) de que Francisco anuncie el lugar y la fecha de la canonización del beato Romero y el papa Pablo VI, una coincidencia que Rosa Chávez quizá no esperaba.

“Por supuesto que ese día saludaré al papa personalmente, pero no sé lo que me dirá”, explica el cardenal en relación con la canonización de Monseñor Romero, y prefiere centrarse en la ceremonia del 6 de mayo.

Pero todo redunda alrededor del beato: “El párroco padre Maurizio Mirrilli cumple en esa fecha 14 años de vida sacerdotal. Al enterarse de mi presencia, exclamo: ‘Ese es el mejor regalo en mi aniversario’. Él ama mucho a Monseñor Romero”, explicó Rosa Chávez.

Pero indudablemente el tema sobre el anuncio de la canonización no puede pasar desapercibido al igual que la permanencia de Rosa Chávez en Roma hasta tal fecha. El sacerdote no sabe todavía si se quedará en el Vaticano, y afirma que su corazón se divide en tal punto.

“¿Estaré o no en el consistorio? Tengo sentimientos encontrados: muchos me han dicho que este momento maravilloso debo vivirlo en Roma, junto al vicario de Cristo y de los hermanos cardenales. Otros me dicen que en ese momento debo estar con el pueblo, en El Salvador”, asegura el cardenal.

Hasta la fecha dice no haber tomado una decisión, pero que ambas razones son fuertes y esperará una sugerencia del papa.

De cualquier forma, el Vaticano, en su publicación de ayer sobre la reunión del 19 de mayo, hacía un llamado a los sacerdotes que estarán en la ceremonia.

“Los señores cardenales que residen en Roma el día de la consistorio deben acudir a las 9:30 de la mañana a la sala del consistorio del Palacio Apostólico con la vestimenta coral (el traje rojo)”, explicaba el comunicado.

