Cardoza: “Ni a mi propia casa puedo entrar ni sacar ropa, menos mal que soy diputado”

El diputado del PCN por Chalatenango, Reynaldo López Cardoza, se quejó esta mañana en redes sociales de no poder entrar a su casa, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) le quitara temporalmente 12 bienes que se encuentran a su nombre "Bueno, les informo que ni a mi propia casa puedo entrar ni sacar ropa ni nada, con mis hijos y mi familia me echaron a la calle, menos mal que soy diputado. ¿Qué le harán a la gente que no tiene un cargo público?", publicó en su cuenta de Facebook.Cardoza considera que se trata de una persecución política en su contra y que las autoridades buscan "juzgar los bienes dos veces", pero que él se encuentra "tranquilo". "Mi querido departamento: si me pasa algo, ustedes saben quiénes son los culpables. Esta mañana llegaron la Fiscalía y la Policía a mi casa, quieren que se las entregue, ahí está toda mi vida de trabajo", dice otro de sus post.El Juzgado de Extinción de Dominio deberá decidir si los bienes de Cardoza pasan a nombre del Estado de no demostrarse su procedencia lícita. La FGR, institución que solicitó la medida cautelar de 12 bienes el 24 de febrero, detalló que los mismos están ubicados en Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad.Este proceso de extinción de dominio es independiente del proceso civil que se desarrolló en su contra y en contra de su esposa, Alma Yaneth de López. La Cámara Segunda de lo Civil resolvió que el diputado no se enriqueció ilícitamente, pero sí fue hallada responsable su esposa.