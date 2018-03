Cardoza: “Nunca he manejado fondos públicos”

Lee también

El diputado del PCN Reynaldo Cardoza dijo en su defensa que nunca ha manejado dinero público durante sus gestiones como miembro de la Asamblea Legislativa. Hizo esa aseveración en el marco del proceso civil especial en el que se le acusa de haberse enriquecido ilícitamente por un monto de al menos $806, 475.29.“Nunca he manejado fondos públicos. Usted sabe que en la Asamblea Legislativa lo único que pasamos son papeles; no soy alcalde o regidor. Los diputados.... Su trabajo es hacer leyes y derogar leyes, pero nunca vemos un cinco en efectivo que pase por ahí”, dijo el parlamentario.Al inicio de la audiencia, cientos de personas se colocaron frente a la Cámara Segunda de lo Civil. Llegaron en buses procedentes del interior del país para mostrar su apoyo a favor de la gestión política del diputado en Chalatenango.Los manifestantes cerraron unos minutos la calle que conecta el Ministerio de Hacienda con el bulevar de los Héroes, en San Salvador. Entre la agrupación que apoyó al diputado estaban los alcaldes de los municipios de El Paraíso, Dulce Nombre de María, Agua Caliente y Las Mercedes, todos del departamento de Chalatenango.Los manifestantes señalaron a gritos la existencia de una motivación política en la apertura al juicio del diputado Cardoza.El alcalde de Agua Caliente, Edwin Cisneros, fue de los que afirmaron que Cardoza era un hombre reconocido por el apoyo a los más desfavorecidos en Chalatenango: “Venimos a apoyar al amigo y diputado de los pobres de Chalatenango. Pedimos que sea un juicio justo y lo conocemos por años, y no puedo decir que él haya tomado lo que no es de él. Acuérdese de que siempre detrás de todo está lo político”, dijo Cisneros.Los manifestantes expresaron a gritos todos los favores que, según dijeron, Cardoza les ha concedido durante su gestión política, tales como apoyo para comprar equipos, becas para jóvenes, material de construcción, uniformes para equipos de fútbol, entre otros. El pasado domingo, el diputado convocó a la población a una misa en la iglesia de Tejutla, Chalatenango, para pedir porque su proceso sea llevado acorde a derecho.Ya hay un precedente de condena por enriquecimiento ilícito: el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Leonel Flores, quien fue declarado responsable y debe resarcir $812,740.62.