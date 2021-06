"Carecemos de todo en este centro escolar"

Sin servicio de agua potable, energía eléctrica y con baños deteriorados se encuentra el centro escolar del caserío Santa Lucía, del cantón Los Encuentros, del municipio de Ereguayquín, en Usulután.

Sus aulas, construidas de madera y lámina, también muestran daños. En esa estructura, reciben clases 76 niños; 25 de parvularia, 36 de primer ciclo y 16 de educación inicial.

En ocasiones, durante la época de lluvias, suspenden las clases por la filtración de agua en las aulas de este centro de estudios que alberga a estudiantes de las comunidades: lotificación El Castaño, Barrio La Paz, Caserío Santa Lucía, y de la zona del baipás, entre otras.

Rosa Clementina Márquez, directora de este centro escolar, manifestó que por muchos años han solicitado ayuda para reparar el inmueble a la alcaldía local y al Ministerio de Educación, pero no recibieron respuesta. "Carecemos de todo. Tenemos agua porque a una cuadra, un vecino nos ha permitido conectar una manguera donde los niños van a llenar su botella con agua", dijo Márquez.

Ante la falta de aulas, Santana Romero, imparte las clases a los estudiantes y padres de familia de educación inicial, bajo la sombra de un árbol de laurel de la india, situación que cataloga como deplorable y pide las instituciones correspondientes ayuda, "no hay aulas, estar bajo una árbol, no es adecuado. Cuando hay lluvias no realizamos las actividades, porque no se puede, yo tengo 12 niños en esta área, sería bueno que construyan un mejor lugar", dijo la educadora.

Alternativa. La sombra de un árbol es un aula improvisada de la escuela ante la falta de electricidad.

Julia Pineda, madre de familia de tres estudiantes, lamentó que por las condiciones de las dos aulas de este centro escolar, no se cumplen las medidas de bioseguridad para evitar contagios de covid-19.

"Los niños no tienen un área donde jugar, están en peligro porque la escuela está a orilla de la carretera y podría ocasionar un accidente. Solicitamos ayuda para construir algo digno para los niños, ellos lo necesitan y lo merecen", dijo.

La directora de este centro escolar, agregó que contaban con energía eléctrica mediante paneles solares, pero la batería se arruinó hace varios años y ni el MINED ni la comuna ayudaron. Ante esto, no reciben clase de computación y solo utilizan una tablet donada por el gobierno que lleva a sus casas para abastecer de carga eléctrica.

También explicó que el terreno donde está construida la institución, desde 1996, corresponde a un área verde de la comuna. "Necesitamos una escuela nueva, aunque sea pequeña, pero que tenga todos los servicios básicos", concluyó Márquez.

NUEVA ESCUELA

Docentes y padres de familia del centro escolar del caserío Santa Lucía, consideran que el MINED debe gestionar la compra de un terreno para construir un centro de estudios que cuente con las condiciones adecuadas para que los alumnos reciban sus clases.