Cáritas tiene 144 peticiones de asilo para otros países

Cáritas de El Salvador tiene en gestión 144 casos de salvadoreños que tienen petición de asilo para otros países y que algunos de estos ya fueron aceptados para viajar al extranjero. La institución aseguró que a pesar de la puesta en marcha del Plan Control Territorial, las solicitudes para buscar ayuda en otros lugares no han disminuido.

Antonio Baños, director de la institución benéfica en El Salvador, dijo que no tenía a la mano el número completo de salvadoreños que ya tienen autorización de asilo: "Son 144 casos, no personas, un caso puede incluir una familia completa y hay una de 12 miembros". Las solicitudes de peticiones de refugio son de todo el país, sin predominar una zona en particular.

El director de Cáritas dijo que la mayoría de casos han sido aceptados por Estados Unidos, pero no detalló cuantos ni otros países que hayan autorizado albergues a salvadoreños.

Lo que si enfatizó es que todos son casos de desplazamiento forzoso: "Personas que demuestran que su situación en el país ya no puede seguir bien, que han sido asesinados sus familiares, que tienen amenazas de la pandilla, pero que en realidad lo demuestran porque han puesto su caso ante la Fiscalía y no ha operado".

La petición de solicitudes de asilo ha ido en aumento durante el presente año ya que en 2018 solamente se atendieron 80 casos, este año ya llevan 64 peticiones más.

Sin control territorial

Tanto Baños, como dos sacerdotes que trabajan con Cáritas, cuestionaron el Plan Control Territorial que implementa el gobierno del que dijeron se lleva de forma "incompleta", argumentan que el país no es seguro, en alusión al acuerdo firmado con Estados Unidos para que El Salvador pueda albergar peticiones de personas que buscan asilo en el país del norte, y que no se aprendieron lecciones de la mano dura.

Miguel Ángel Vásquez es párroco de Arcatao, en Chalatenango, dice que en este momento trabajan el caso de cuatro familias, son unas 14 personas las atendidas en su iglesia.

"Es la violencia interna, unos amenazados por la violencia de maras o pandillas, otras a lo mejor son familiares de soldados o policías que han pasado a la misma situación e incluso gente que ha tenido problemas en su vecindario", explica Vásquez.

De todas ellas se ha presentado el caso ante las instituciones y están a la espera de que se haga la valoración, durante ese proceso las personas permanecen en la parroquia dice el sacerdote.

Un trabajo similar realiza Roque Regalado de la vicaría Rutilio Grande, en Quezaltepeque, La Libertad, solo que hace un año y medio crearon una casa albergue para atender a las personas que demanden auxilio.

Han ayudado a por lo menos ocho familias víctimas de la violencia social.

"Son casos de violencia juvenil, jóvenes que han sido amenazados por no ingresar a las maras y han tenido que salir, familias a las que se les asesinó algún familiar y tiene que salir también por las amenazas", explica Regalado.

Regalado no asegura que el Plan Control Territorial esté equivocado, pero sí "incompleto" pues a su criterio le faltan componentes más fuertes como la educación y la reinserción.

"El Plan Control Territorial podría aumentar los casos (de migración y petición de asilo), porque cuando se corta la comunicación con los líderes en las cárceles los grupos de las calles tienden a volverse más violentos, porque hay luchas de poder al final", dice el sacerdote de Quezaltepeque.

Y Vásquez insiste: "De hacer una seria evaluación de las distintas de las manos duras que se han utilizado para combatir las maras, yo creo que con el método que están empleando ahorita, se demuestra que todavía no han aprendido la lección".

El director de Cáritas asegura que parte de la política se ha enfocado en que El Salvador "es un tercer país seguro" y con esto se pretende frenar la migración.

"Eso es lo que Estados Unidos le pide a este gobierno: ‘no hay que migrar, aquí, en este país, están todas las condiciones’.

Se acepta el ser un tercer país seguro y creemos que eso es gravísimo", explica Baños, en alusión al acuerdo firmado.