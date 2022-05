Carlitos, el entusiasta locutor de Las Tunas

Carlos Orellana, o Carlitos como es conocido por sus amigos, es un joven no vidente de 21 años que se gana la vida realizando actividades de servicio de publicidad estacionario en la playa Las Tunas, del municipio de Conchagua, La Unión.

Para trabajar, Carlos carga con su bocina y micrófono por la playa, y recorre los negocios que contratan sus servicios para animar el ambiente y a los turistas que visitan el lugar.

El joven afirmó que a pesar de su discapacidad nunca ha querido depender de su familia, por lo que ha buscado la manera de ganarse la vida honradamente.

Cuando aún era un niño fue abandonado por sus padres, y su abuela y uno de sus tíos han sido quienes lo criaron y lo han apoyado en su emprendimiento.

"Me dedico a la publicidad estacionaria desde hace cuatro años, nunca he ido a la escuela y únicamente he aprendido hacer los comerciales y la publicidad mediante lo que he escuchado en YouTube, poco a poco he ido mejorando", expresó.

Recordó que inició este trabajo anunciando el puesto de minutas y cocos de sus tíos, pero ahora también labora para otros comercios de la playa,

Efraín Villalta es el tío de Carlos, quien asegura que siempre ha sido un joven lleno de muchos sueños y deseos de superarse, por eso siempre lo han apoyado

"Para nosotros es un ejemplo de joven, nunca se ha dado por vencido y siempre ha buscado como salir adelante, nos llena de mucho orgullo verlo superarse", dijo.

Equipo. El emprendedor necesita un mejor equipo de sonido y solicita la ayuda de personas altruistas para comprarlo.

Carlos aseguró que su ceguera no es impedimento para poder ganarse la vida, por lo que motivó a otros jóvenes que tengan alguna discapacidad a que no se desanimen y traten de salir adelante por sus propios medios.

"Siempre luchen, porque uno debe buscar la manera de lograr lo que uno sueña, todo requiere esfuerzo y es de pedirle al padre celestial porque para él nada es imposible ", comentó el joven.

Carlos afirmó que para poder seguir con su trabajo necesita de un mejor equipo de sonido, por lo que solicitó la ayuda de personas altruistas que deseen apoyarlo, ya sea contratándolo o aportando para comprar una nueva bocina y otro micrófono.

"Al inicio vendía minutas, agua de coco, y los ranchos de la playa me contrataron para hacer publicidad, me gustó la idea y comencé a practicar mucho. En el 2019, hago publicidad. Pongo música, publicidad como fuera la radio, y doy consejos para los turistas sobre la forma de consumir los mariscos", concluyó.

Si desea colaborar con el joven, puede llamarlo al número telefónico 7683-1558 o visitarlo en su lugar de trabajo en la playa Las Tunas.