Carlos Calleja apoya a alcaldes de La Unión

El aspirante presidencial de ARENA, Carlos Calleja, visitó el departamento de La Unión y sostuvo un encuentro con líderes sectoriales y con los alcaldes Ezequiel Milla y Jorge Rosales, este último de Santa Rosa de Lima.

Hacia ambos externó su apoyo para que ganen las elecciones municipales de marzo. “Estamos apoyando como fieles soldados a la causa, unidos como hermanos para luchar por la construcción de un mejor El Salvador con oportunidades para todos”, externó el empresario.

“En cada municipio que he visitado hemos podido conocer de primera mano las necesidades que enfrentan nuestros hermanos salvadoreños”.

Carlos Calleja, precandidato presidencial

En la reunión no podía faltar el tema de la reactivación del Puerto de la Unión Centroamericana, un proyecto que no ha logrado despegar desde hace años y que el actual gobierno no ha podido tampoco concesionar.