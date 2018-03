Carlos Calleja dice que está concentrado en su trabajo y no en el de otros

El precandidato presidencial por ARENA Carlos Calleja declinó brindar alguna respuesta a los ataques en su contra realizadas por otro contrincante político y aseguró que se encuentra concentrado en el trabajo que realiza con la gente del partido ARENA, en el que busca ganar la candidatura presidencial para las elecciones de 2019.

El empresario sugirió que no tiene tiempo que perder.

“Estamos sumamente enfocados en el trabajo que estamos haciendo aquí, agradecidos por el apoyo del pueblo salvadoreño; cada vez se van sumando más. No tenemos tiempo para ponerle atención a lo que otras personas están diciendo. Más feliz y más en paz no podemos estar”, comentó el precandidato en medio de un remolino de sus seguidores que esperaban tomarse una foto con él en el mitin que realizó ayer en las cercanías de la playa San Diego, en el puerto de La Libertad.

A Calleja se lo cuestionó una vez más sobre lo que parece ser una parte de la estrategia de un contrincante de la izquierda, la que se basa en hablar con irreverencia de él en sus discursos. Eso se ha reflejado en varios videos que circulan en las redes sociales, donde cuestiona las propuestas del arenero.

“No vamos a contestar a nadie en los próximos, ¿qué?, cerca de un año que nos queda... Estamos pensando en hacer las cosas diferentes, no entrar en confrontaciones ni opinar sobre las declaraciones que alguien pueda hacer sobre nosotros”, respondió el hombre de negocios.

En busca del respaldo

Al mitin que realizó ayer asistieron cerca de unos 500 correligionarios, alcaldes y diputados del departamento de La Libertad que han decidido darle su apoyo al empresario en las elecciones internas de esa institución política, programadas para el próximo 22 de abril de 2018.

Una de las jefas de gobiernos municipales que estuvo presente fue Milagro Navas, quien estará nuevamente al frente de Antiguo Cuscatlán. Echando mano de su estilo campechano, la política encendió los ánimos entre los asistentes antes de que el precandidato ocupara el escenario.

“El 22 de abril, los invito a que todos portemos la camiseta con el nombre de Carlos Calleja, para que sepan el tamaño de nuestro apoyo... Ya hay que dejar de ocultar a quién apoyamos”, dijo Navas.

En su intervención, Calleja prometió un gobierno sin brechas sociales, con iguales oportunidades para todos. Todo un reto: según OXFAM, en 2013, 167 personas tenían una fortuna equivalente al 87 % del Producto Interno Bruto del país.

Las elecciones internas del 22 de abril se antojan como unas de las más disputadas en la historia de ARENA. Eso podría significar divisiones al interior del instituto político. Para Calleja es, más bien, muestra de que se trata de una “celebración de la democracia” que fortalecerá al partido.

“Me siento honrado de ser parte de este proceso que hará historia en el país”, dijo.