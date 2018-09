Carlos Calleja, en el occidente del país, con gira "trabajo para todos"

El candidato presidencial de ARENA, Carlos Calleja, estuvo en el occidente del país con la gira denominada "Trabajo para todos", se reunió con representantes de jóvenes del sector agrícola y otros para conocer la situación en el aspecto laboral que enfrentan.

Calleja estuvo en Santa Ana, donde participó en el "Urban trip", un espacio en el que jóvenes se expresan a través de las artes y del deporte.

En ese encuentro, Calleja dijo que "los jóvenes no son nuestro futuro, son nuestro presente; debemos de trabajar de la mano de ellos para desarrollar programas que les permitan prepararse no solo académicamente, sino incentivarlos a poner su negocio, a que se desempeñen en una disciplina deportiva o cultural y que puedan vivir de eso. Por eso mi compromiso es construir un país de trabajo para todos, buenos trabajos; no voy a descansar hasta lograrlo".

El candidato de ARENA ha reiterado en diversos espacios que, de ganar la presidencia de la república en la elección próxima, promoverá el aumento al presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES) para que pueda tener la capacidad de mejorar sus condiciones y recibir a más estudiantes.

Después de estar reunido con jóvenes, Calleja sostuvo otro encuentro con miembros del sector agrícola, también en Santa Ana.

Les aseguró que uno de los motivos por los que había decidido ingresar en la carrera política fue la búsqueda de mejoras para el sector; esto, según dijo, lo puede comenzar a lograr desde el nombramiento al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de una persona capacitada para el puesto.

"Es por ustedes por quienes yo me metí a esto, por quienes quiero hacer la diferencia y trabajar incansablemente, para que tengan las oportunidades necesarias para salir adelante. Es por eso que me comprometo con ustedes a nombrar al mejor ministro, que conozca su negocio y que quiera hacer bien las cosas; también mi compromiso es trabajar en encontrar las soluciones a los problemas que enfrentan todos los días, porque generaremos trabajo para todos aquellos que quieran trabajar", dijo el candidato de la Alianza por un Nuevo País, integrada por los partidos ARENA, PCN, PDC y DS.

Críticas al presupuesto 2019

La compañera de fórmula de Calleja, Carmen Aída Lazo, criticó el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2019 que presentó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el viernes pasado a los diputados de la Asamblea Legislativa.

Lazo considera que el presupuesto del país debe estar basado en los resultados de cada cartera de Estado; sin embargo, dijo que lo presentado por Hacienda no cumplía con ese requisito.

"Es lamentable que se haya perdido la oportunidad de presentar un presupuesto por resultados. Habría significado un claro avance para priorizar la asignación de fondos públicos. Una de mis aspiraciones para llegar al Ejecutivo es hacer un uso eficiente de los recursos del Estado", dijo la candidata a la vicepresidencia de la república.