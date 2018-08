Carlos Calleja escuchó las propuestas de los capitalinos

El candidato a la presidencia de la república por la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, se reunió con más de 1,200 miembros del partido ARENA de los distritos cinco y seis de San Salvador, quienes se reunieron para conversar con el candidato a la presidencia sobre los problemas que enfrentan en sus comunidades, siendo uno de los más fuertes la inseguridad y la falta de oportunidades.

Calleja aseguró a los capitalinos que uno de los principales factores que limitan el crecimiento de los salvadoreños es la falta de oportunidades, y por ello es que se comprometió a trabajar para que el panorama sea distinto.

"Cada vez que converso con un salvadoreño me dice que se siente abandonado, que siente que no recibe ningún tipo de ayuda de parte del gobierno central, pero que tampoco se generan las oportunidades para que cada uno pueda construir su futuro en base a trabajo diario. Soy fiel creyente que el problema central de los salvadoreños es la falta de oportunidades; es por eso que desde ya estoy trabajando para generar trabajo para todos. Nuestros problemas no pueden esperar a que lleguemos a la presidencia. Por eso es que ya estamos trabajando en este tema", dijo Calleja.

Los capitalinos, además, aseguraron que el problema de la inseguridad es uno de los que más afectan y golpean, por lo que se necesitan planes que velen por la integridad de los ciudadanos.

Ante esto, el presidenciable aseguró que el tema de la violencia e inseguridad, "al ser un cáncer tan grande, necesita de una solución integral" en la que se trabaje la prevención, represión y reinserción.

"Actualmente nuestras cárceles se han convertido en universidades para quienes entran en ellas; no podemos seguir así, debemos de crear programas integrales que permitan tener programas preventivos y de reinserción en las comunidades, pero también necesitamos que se trabaje en el tema de represión; no podemos permitir que las cosas sigan como están", mencionó.

Por eso se vuelve importante que haya un gobierno capaz de implementar políticas que ayuden a que se generen los trabajos para todos, dice Calleja, tomando en cuenta que mano de obra calificada debe de ser la apuesta del Ejecutivo, generando siempre la estabilidad, certeza y transparencia necesaria para que inversionistas se convenzan de que este país es la mejor opción para invertir sus recursos.