Carlos Cuéllar, el ciego de la plaza Barrios que pide canasta básica y medicamentos a Nayib Bukele

Carlos Cuéllar tiene 64 años, 10 de ellos en la oscuridad a causa de una operación de cataratas y luego una recaída de córneas. Su visión es nula sin un trasplante de córneas. Desde hace cinco años pide limosnas a un costado de Catedral Metropolitana tras el abandono de su familia.

"Al principio tenía ayuda. Luego se me retiraron y me fui quedando solo. Cierta familia me dio donde vivir y pago un cuarto por $1.50", reveló.

Hoy, viajó desde Ilopango hacia el lugar donde pide monedas, el cual comparte con miles de salvadoreños que han llegado a la Plaza Gerardo Barrios. Escucha la algarabía de la gente, pero lamenta que, a diferencia de los otros días, en este "no le han dado nada".

Normalmente, entre las 6 am y 9 am le "va mejor que hoy", pero este día, a pesar del gentío, no lleva más que $0.25 centavos en dos horas.

Además de la ceguera, padece de dos tipos de cancer: próstata y huesos. Así como diabetes, problemas en el corazón y es hipertenso.

¿Sabe que está pasando hoy? "Sí", responde y agrega "Primero Dios que sí (se resuelvan los problemas) . Seguridad, salud, educación para los que sufren. Con solo que haya canasta básica, salud, medicina en los hospitales (me conformo) , porque está bien escasa", completa.