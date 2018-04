Carlos Reyes, con apoyo para ser jefe de fracción de ARENA: Muyshondt

Los diputados Carlos Reyes y Orlando Cabrera Candray estarían aspirando a dirigir la fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2021; sin embargo, a consideración de Ernesto Muyshondt, alcalde electo de San Salvador, Reyes tendría el apoyo de la mayoría de los diputados.

Muyshondt aseguró que ha hablado con muchos diputados y le han dicho que apoyan Reyes, quien es diputado por Cabañas. Cabrera Candray es diputado por el departamento de Usulután.

Alberto Romero, actual jefe del grupo parlamentario, declinó la búsqueda de la reelección, pero no descartó optar por un cargo en junta directiva de la Asamblea Legislativa.

“Yo veo que está bastante claro, yo lo que veo que a Carlos Reyes, por lo que he hablado con los diputados electos, que Carlos Reyes tiene muchísimo apoyo para asumir la jefatura de fracción”, dijo Muyshondt a LA PRENSA GRÁFICA.

Muyshondt aclaró que será una elección mediante voto secreto de los 37 diputados areneros electos el pasado 4 de marzo.

Como subjefes de fracción se mencionan a la diputada Martha Évelyn Batres y al diputado Gustavo Escalante. Según Muyshondt, ambos tienen mucho apoyo, pero aseguró que ayer habló con Escalante y le dijo que aún no ha tomado la decisión y hasta el lunes dirá si se someterse a la competencia.

El partido ARENA tenía programado elegir a la jefatura y subjefatura del grupo parlamentario este día; no obstante, la pospuso para el lunes en la tarde.

Muyshondt dijo que al parecer se cambió por un tema de agenda, ya que el presidente del partido Mauricio Interiano también está en las negociaciones con el resto de partidos para definir el protocolo de entendimiento, en el que se establece la presidencia de la Asamblea Legislativa, miembros de junta directiva y presidencias de comisiones de trabajo, y otras líneas de trabajo legislativo.

A estas pláticas sobre el acuerdo del protocolo también se les habría puesto una pausa ante el asesinato del dirigente del PCN, Ramón Kury, que también estaba dentro de la negociación.