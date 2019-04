Carlos Rivas fue acusado de conducción peligrosa y enfrentará audiencia el lunes

Carlos Heriberto Rivas, líder religioso del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), fue acusado formalmente en el Juzgado Cuarto de San Salvador después de las 4:00 de la tarde del miércoles, confirmó el jefe de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, Ulises Marinero.

La fuente explicó que Rivas tiene que presentarse este viernes 26 al juzgado para ser intimado. Además, la audiencia inicial ya fue programada para el próximo lunes 29 a las 9:00 de la mañana.

“Para mañana es obligatoria su presentación en el trayecto de las horas hábiles”, dijo Marinero este jueves, y aclaró que el lunes Rivas tiene la opción de presentarse junto a su abogado o no llegar y solo ser representado por este.

La Fiscalía ha solicitado medidas alternativas a la detención “ya que el delito de conducción peligrosa lleva una pena no mayor a tres años de prisión”, indicó.

Marinero recordó que Rivas fue capturado en supuesto estado de ebriedad a las 4:40 de la madrugada del jueves 18 de abril en el bulevar Constitución y pasaje Las Arboledas de San Salvador.

“Aunque el imputado se negó a que le realizaran la prueba de alcotest, el agente que detuvo al pastor Rivas ha declarado que este se encontraba en aparente estado de ebriedad porque tenía los ojos rojos y un fuerte aliento a licor”, dijo la fuente.

Explicó que el requerimiento fue presentado siete días después de la detención, no tres días después como se debe, y en calidad de “reo ausente” debido a que fue liberado por órdenes de la Fiscalía “porque supuestamente no habían pruebas contra él”.

En tanto, Rivas aseguró ante la congregación del TAI que él no estaba ebrio sino que desvelado porque no había dormido toda la noche. Además, que no va a predicar en la iglesia para no “seguir alimentando” las críticas hacia su persona. Se quejó de la fotografía que le fue tomada y dijo que se trató de una acción “ilegal”.

Esta sería la segunda ocasión en que Rivas enfrenta un proceso judicial. El 20 de marzo de 2015, Rivas fue retenido por la Policía Nacional Civil (PNC) bajo cargos por lesiones y amenazas contra una mujer en un motel en Santa Elena (Antiguo Cuscatlán). Posteriormente fue procesado por expresiones de violencia contra la mujer y violación, pero el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán le otorgó libertad condicional y luego recibió sobreseimiento definitivo.