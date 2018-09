Carmen Aída Lazo sostuvo reunión con universitarios

La candidata a la vicepresidencia por la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aída Lazo, participó ayer en dos conversatorios con estudiantes de las universidades Pedagógica y Andrés Bello. En ellos aseguró que lo que ha hecho falta desde el Gobierno son planes en los que haya un compromiso para ofrecer oportunidades a los jóvenes.

"Al igual que ustedes aquí presentes, Carlos y yo queremos un país distinto, que los jóvenes ya no tengan dificultad para su primer empleo; que no haya discriminación en las contrataciones, lo que ha hecho falta en los gobiernos es un plan concreto, compromiso, visión, atraer nuevos negocios, que se establezcan nuevas empresas, y junto a Carlos lo estamos creando, no estamos haciendo promesas falsas", dijo la candidata a la vicepresidencia.

En cada uno de los conversatorios participaron cerca de 200 estudiantes, de entre quienes, Julie Barrera preguntó "¿por qué deberíamos de creerle y a Carlos Calleja, y qué garantiza que cumplirá?"

"Yo sé que ustedes y la población en general está cansada de las promesas que no se cumplen, yo no he estado en política, no le debo nada a nadie, yo creo que ahora el país está en condiciones distintas a la de años anteriores. Tenemos el compromiso de cumplir", respondió Lazo.