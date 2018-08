Carmen Lazo se reunió con vendedoras de los mercados

La candidata a vicepresidenta de la república por el partido ARENA, Carmen Aída Lazo, sostuvo una reunión con representantes de los 23 mercados ubicados en el Gran San Salvador, que realizaron peticiones y propuestas para mejorar las condiciones del sector por medio de un documento denominado "Micros y pequeños comerciantes del sistema de mercados".

"Créanme que para mí es un verdadero honor conocerlas, las admiro mucho, quiero que sepan que por eso estoy aquí, para que juntos con Carlos (Calleja, presidenciable de ARENA) trabajemos por el bien del país, con la Alianza por un Nuevo País que pone al centro a las familias salvadoreñas, nunca en función de intereses particulares ni partidarios", mencionó Lazo en la reunión.

El servicio de agua y de transporte fueron de las quejas que recibió la aspirante, de parte de Carolina Aldana, del mercado Dueñas de Santa Tecla, quien dijo que ambos factores afectan sus ventas. "El mayor problema que tenemos ahorita es que no tenemos ni agua potable, ANDA hizo una reparación y desde entonces ya no nos llega el servicio, y otras necesidades que quisiéramos nos ayuden, nuestro mercado sufre también por el tema de transporte, no hay rutas (suficientes) que acerquen a los clientes y eso nos afecta", dijo la comerciante, en representación del sector.

"Muchas veces el recurso económico se ha administrado mal, en nosotros van a ver gente cercana, y el eje central de nuestro plan de gobierno va a ser el trabajo cercano a ustedes", aseguró Lazo.