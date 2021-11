Carmen Villatoro es la reina del Carnaval de San Miguel

Carmen Villatoro Berríos, representante del Barrio Concepción, fue coronada la madrugada de ayer como la reina de la edición 62 del carnaval de San Miguel.

La joven de 22 años fue elegida entre las 15 candidatas que representaban a los diferentes barrios, cantones y colonias de la ciudad oriental.

Villatoro dijo que trabajará de la mano con la comuna para impulsar diferentes proyectos que puedan traer beneficio a la niñez y juventud migueleña. "Siempre me he enfocado en dos proyectos, el medio ambiente y el cuidado de los animales, además me gusta trabajar y orientar a los niños y hoy que soy reina voy ha utilizar mi voz para impulsar cosas positivas, y voy aportar muchas ideas para que San Miguel se siga desarrollando", agregó.

El evento de coronación, no estuvo exento de la polémica, ya que la nueva soberana también fue elegida como reina de las fiestas de San Francisco Gotera en 2019.

Fiesta

El próximo 27 de noviembre se desarrollará el carnaval de San Miguel y el edil Will Salgado confirmó que contarán con el tradicional desfile de carrozas y agregó que posterior al desfile, se contará con la presencia de 16 orquestas migueleñas para que la población pueda disfrutar de la buena música y celebrar.