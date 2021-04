Carmen solicita silla de ruedas

Carmen Marilú Hernández Álvarez, de 33 años, residente del cantón El Farito, municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión, fue diagnosticada con artritis reumatoide hace más de diez años, y desde ese momento vive aferrada a una silla de ruedas que al momento se encuentra deteriorada por tanto uso.

La artritis reumatoide es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Carmen solicita ayuda.

Expuso que con algunos movimientos sísmicos la casa donde habita junto a sus padres, ha sufrido constantes daños: "la casa tiene las esquinas deterioradas, y tengo miedo que un día, mientras estemos dormidos se nos caiga".

Asegura que ya solicitó ayuda en diferentes instituciones públicas pero hasta el momento no ha recibido ninguna ayuda: "le escribí en redes sociales a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, y nunca me contestó. El año pasado le escribí a la Fundación Gente Ayudando Gente, y me contactaron, pero hasta el momento, tampoco he recibido ayuda".

El papá de Carmen tiene 79 años, mientras que la madre tiene 73. Por su edad no pueden trabajar para realizar las reparaciones en la vivienda.

Carmen aprovechó las clases de forma virtual para continuar con sus estudios, actualmente cursa noveno grado en el Centro Escolar Gregorio Álvarez Núñez, de La Unión.

"Hoy que imparten clases virtuales, decidí terminar mis estudios porque mis papás van a morir un día y quiero sacar una carrera universitaria para poder obtener ingresos", aseveró.

Mencionó que en los últimos meses se le dificulta su proceso de aprendizaje porque el teléfono celular en el que recibe sus clases se dañó. Para obtener ingresos, elabora bordados en mantas y bolsos tejidos a mano, es su única fuente de ingresos económicos.

10

años cumplió Carmen Hernández postrada en su silla de rueda a causa de la a artritis reumatoide.