Carnaval de San Miguel busca reina

Belleza, elegancia y alegría se vivió el pasado viernes en la noche con la presentación de las candidatas a reina del LXI Carnaval Internacional de San Miguel presidido por el alcalde, Miguel Pereira en un hotel de San Salvador. En total, son 32 señoritas de diversos barrios, colonias y por cuarto año consecutivo del área rural del municipio migueleño quienes se han preparado arduamente para lograr quedarse con la tan ansiada corona y entre sus aprendizajes se encuentran las clases de modelaje, etiqueta, oratoria y maquillaje.

En este evento, Pereira resaltó su compromiso de tener unas fiestas seguras para todos los asistentes nacionales y extranjeros donde se les garantice un momento ameno e inolvidable en este carnaval. "A partir de hoy les invitamos al carnaval que va a ser seguro, ordenado y limpio. Este carnaval va estar caracterizado por el género de la bachata y tenemos como artista confirmado a Héctor ‘El Torito’ Acosta que va a ponernos a bailar", dijo.

Competencia. Las jóvenes buscan convertirse en la soberana del LXI Carnaval de San Miguel. Representan a todos los sectores del municipio. FOTO DE LA PRENSA/Ángel Gómez

En cuanto al tema de seguridad, Pereira destacó que desde 2015 se cambió la modalidad en el municipio y se incorporó a los agentes encubiertos quienes se encuentran capacitados para identificar cualquier amenaza y para ello se trabaja en conjunto con la PNC, la Fuerza Armada y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Asimismo, añadió que se apoyarán con drones.

Para garantizar el ornato y limpieza en el municipio, se han colocados diversos recipientes en todos los sectores donde se desarrollen las actividades .

El carnaval contará con la participación de 65 orquestas nacionales distribuidas en las diferentes calles de la ciudad, confirmó el área de comunicaciones y prensa de la comuna.

Las fiestas patronales migueleñas son en honor a la Virgen de la Paz y para los asistentes se tiene contemplados más de 45 carnavalitos, una agenda cultural, religiosa y necroturismo, entre otras actividades entre el 3 y el 30 de noviembre. La inauguración de la feria se llevará a cabo el 5 de noviembre.

En la presentación no podrían faltar las palabras de la actual reina del carnaval, Judith Ventura, quien representó el año pasado al cantón El Jalacatal. Manifestó sentirse muy alegre de estar nuevamente con el público que hace aproximadamente un año la vio convertirse en reina destacándose por su belleza, simpatía y carisma.

"Es para mí un placer estar frente a todos ustedes un año más. Gracias a Dios y a la vida por la oportunidad que me ha brindado no solamente en este escenario porque para mi fue una plataforma que me ayudó y me dio muchas oportunidades de crecer y fomentar muchos valores en mí", expresó.

En los próximos días, la Perla de Oriente estará de fiesta para que todos disfruten y sean testigos de esta gran acontecimiento porque "para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad no hay más lugar que San Miguel en carnaval".