Carrera para triunfadores

Todo inicia a partir de una idea creativa, la cual es plasmada en un plan de negocio para luego concretarla en un proyecto. Estas son las primeras acciones de un joven con espíritu emprendedor, pero ¿cómo garantizar el éxito? Sin duda, con orientación de calidad y con el acompañamiento de una institución de educación superior de prestigio, desde su idea inicial.

El emprendimiento ha sido uno de los temas que la Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) impulsa cada año entre los estudiantes interesados en aportar a la sociedad con sus proyectos, prácticamente desde el inicio de la carrera.

“Nosotros los instruimos hasta que se enamoran de su idea de negocio. Para ello ofrecemos materias que ofrecen herramientas para crear su propia empresa”, comentó la licenciada Ingrid Chévez, coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UEES .

La práctica en proyectos concretos y asesoramiento de profesionales en el tema son dos de las herramientas imprescindibles para que el estudiante crezca y pueda cumplir sus expectativas de negocio.

“El estudiante de la UEES tiene la oportunidad de llevar su idea de negocio a la práctica e incluso vender su mismo producto, a través de las ferias de emprendimiento que como universidad realizamos con ese objetivo. Además, los asesoramos para que su negocio se desarrolle con calidad y pueda destacarse en cualquier lugar ante la competencia”, agregó la licenciada Chévez.

Casos exitosos de estudiantes que se graduaron con empresas establecidas –gracias a la orientación de sus propios catedráticos– triunfan a escala mundial en la actualidad.

“Muchos de nuestros estudiantes han triunfado con su marca en el exterior. En Estados Unidos se encuentra un joven con su empresa, con la venta de dulces típicos salvadoreños, por ejemplo. En Europa, otro de nuestros graduados ha destacado por su habilidad en elaborar agendas de manera ar tesanal”, mencionó la coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UEES.

Douglas Monterrosa, actual estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UEES, es un ejemplo de cómo un joven puede emprender su propia empresa. Con orientación y perseverancia todo es posible, afirma.

“Mi empresa es una distribuidora de velas aromáticas. Recuerdo que comencé con poco presupuesto, bueno, casi con nada, y ahora he crecido sorprendentemente. En la UEES me han enseñado a nunca rendirme, a desarrollar mi idea con ayuda de asesorías para no flaquear”, confesó el estudiante.