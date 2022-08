Carretera se inunda por obstrucción de canaletas

Residentes de la colonia Cuscatlán, de Cojutepeque, en Cuscatlán, se mostraron preocupados por las inundaciones registradas en época de lluvia sobre el kilómetro 32 de la carretera expanamericana porque les afecta la única vía de acceso a sus viviendas.

Los habitantes manifestaron que sufren este problema desde 2021 porque negocios de la zona bloquearon las canaletas por donde el agua lluvia debería circular y por esta razón el agua corre por el centro de la calle y se estanca en varios tramos.

Los vecinos manifestaron que en varias ocasiones solicitaron una inspección a la alcaldía de la localidad y campañas de limpieza para que el agua fluya con normalidad, sin embargo, afirmaron que en la municipalidad les dijeron que debían hacer esa solicitud al Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya que a ellos "les correspondía resolver esa situación".

"Estamos cansados de esta situación, cada vez que llueve el agua nos llega hasta las rodillas, hay que andar moviendo las mesas, muebles y electrodomésticos porque es imposible que el agua no entre a nuestras viviendas. Lastimosamente en la alcaldía no nos escuchan y ya no soportamos esta situación", dijo uno de los habitantes del lugar que pidió reserva de identidad.

Además, los pobladores aseguraron que ante las inundaciones en la zona el tráfico vehicular se complica porque los vehículos sedán deben realizar varias maniobras para no quedar atrapados, e hicieron el llamado al Gobierno para una pronta solución, "antes que el problema se agrave y ocurra alguna tragedia", mencionó otro vecino que pidió reserva de identidad.