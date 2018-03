Carro que provocó vuelco de microbús y 16 estudiantes heridos "fue de CAPRES", dice Chicas

Lee también

El miércoles anterior, un microbús escolar volcó en Santa Tecla y causó alrededor de 16 niños lesionados, ese día el secretario de comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas dijo que desconocía si el pick up que originó el accidente fuera de Casa Presidencial.Ahora, Chicas dio otra versión “el año pasado ese vehículo por un accidente lo reparó una aseguradora, luego la aseguradora se lo cambió a Casa Presidencial y le un vehículo diferente por lo tanto ese vehículo desde el año pasado no corresponde ya, correspondía a la aseguradora y luego la aseguradora lo vendió a otra persona, esa persona y la aseguradora no hicieron como corresponde en norma el traspaso pertinente, la inscripción, por lo tanto, no tenemos absolutamente nada que ver con ese accidente, con esa propiedad, ni el vehículo, ni el motorista”.Este es el segundo caso solo en lo que va del 2017 en los que vehículos que han sido de Casa Presidencial ocasionan accidentes y sobre los cuales el secretario de comunicaciones de la Presidencia cambia las versiones. En enero, Chicas dijo que la persona a la que un vehículo de CAPRES atropelló era un “indigente”, días después se dio a conocer que era abogado de la Corte Suprema de Justicia.