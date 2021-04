Carta Abierta a los Sectores Vivos de El Salvador | Llamado urgente para rescatar la Laguna de Metapán

Amigas y amigos, en el inicio del Mes de la Tierra (22 de Abril Día de la Tierra, celebrado internacionalmente) este 7 de Abril de 2021, #RotaryYoLimpioLagoGuija surgida de Marco Alianza entre los Clubes Rotarios de El Salvador y SalvaNATURA en apoyo a la Década Verde, y respaldado por un conjunto de más de 30 organizaciones, locales, nacionales, regionales e internacionales, les trae un llamado de Emergencia a rescatar la Laguna de Metapán, antes de tener que declararla muerta y dañar permanente el modo de vida de miles de familias que viven de la pesca.



De no atender este llamado, no sólo se perdería definitivamente la Laguna de Metapán, sino que se pondría en cuidados intensivos a Lago Guija, una de las cunas de la civilización Maya, con los petrograbados más grandes de Centroamérica, ya que esta laguna infiltra a este importantísimo lago, y hay que cuidarlo en forma especial, pues el calentamiento global y el abuso humano de sus vecinos (incluyendo residuos de agroquímicos, metales pesados de la Mina Cerro Blanco, de aguas negras y grises no tratadas, y desechos plásticos de comunidades circundantes) pudieran causar su muerte en los próximos años, impulsando una nueva caravana e migrantes hacia los países del Norte.



Por el contrario, si atendemos el llamado, podemos iniciar con el rescate de la Laguna de Metapán, el rescate del Complejo Lago Guija, cuyo humedal tiene una extensión total de 102 km2, incluyendo además de la laguna de Metapán, las lagunas de Clara, Verde, Teconalá y el lago de Güija, con un potencial turístico impresionante con sus cuatro volcanes (San Diego, Vega de la Caña, Masatepeque y El Tule), viento suficiente para concursos de vela y de katamarán, y aún para generación de energía eólica como la produce VENTUS, e incluye una de las 5 centrales hidroeléctricas del Río Lempa, el Guajoyo.



SalvaNATURA propone que este esfuerzo de rescate de la Laguna de Metapán y de Complejo Lago Guija, sea el inicio del indispensable rescate de la línea de vida de El Salvador: el Río Lempa, paso con el cual revertiremos la actual cercanía al estrés hídrico y pasaremos a un aprovechamiento inteligente de los abundantes recursos hídricos con que cuenta El Salvador y que ahora malgastamos por la falta de su valorización.



Más aún, nuestra propuesta, es parte de la “Década Verde”, iniciativa transformativa que valoriza y recupera los “capitales olvidados” que no aparecen en el PIB y por lo tanto subvaloramos, como son el capital natural (los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas) y el capital humano/cultural/social. Esta recuperación de los “capitales olvidados”, es un paso indispensable para la construcción de un país y de una región próspera en el Triángulo Norte de Centroamérica.



¿Cuál es la emergencia?: la extracción de más de 2,000 toneladas de ninfa acuática de la Laguna de Metapán en los próximos 5 meses, con el aporte de más de 100 personas de las ADESCOS de



las 7 comunidades que viven alrededor de esta laguna, aportando 5 horas diarias, por 5 días a la semana, durante 5 meses (Abril a Agosto), que extraerán la ninfa y la pondrán a secar en terrenos cercanos, para su posterior traslado a un terreno recién incorporado al Área Natural Protegida “San Diego y San Felipe Las Barras”, donde contribuirá a crear suelo.



¿Qué tenemos? El MARN nos contribuye con una lancha pantanera y combustible, además de 180 canastas alimenticias para las comunidades que darán su mano de obra, 10 trajes de vadeo, 5 botiquines de primeros auxilios.



¿Qué necesitamos en los próximos 5 meses? 2 camiones de volqueo con sus motoristas, gasolina y alimentación, 1 retroexcavadora con un operario y su alimentación, 1 pala mecánica con un operario y su alimentación, reos en fase de confianza o grupos de ex privados de libertad que quieran reinsertarse en la sociedad, 5 botiquines de primeros auxilios y 20 trajes de vadeo.



¿Quién puede dar este apoyo? Ministerio de Obras Públicas, CEL, Ministerio de Defensa, otras entidades gubernamentales, Empresa Privada, Organismos de Cooperación, ciudadanía con una contribución monetaria a SalvaNATURA para Proyecto de Emergencia Rescate Laguna de Metapán, llamando al 2202 1500 con Marina Rodríguez o comunicarse a info@salvanatura.org.

Desde Octubre pasado, bajo un liderazgo conjunto de SalvaNATURA y de #RotaryYoLimpio, surgió #RotaryYoLimpioLagoGuija en apoyo a la #DécadaVerde de SalvaNATURA, que ha logrado el involucramiento de más de 30 organizaciones, incluidos 4 ministerios (Medio Ambiente, Turismo, Economía, Educación), Plan Trifinio, 3 Universidades (Universidad de El Salvador, Universidad José Matías Delgado, Universidad Albert Einstein), ADESCOS de la Laguna de Metapán y de Lago Guija, la Alcaldía de Metapán, ONG como PRODESAM y Fundación Enrique Figueroa, GWP El Salvador, GWP Guatemala, Club Rotario San Ana, Santa Ana Ciudad Heroica, Santa Tecla, San Salvador Noroeste, San Salvador Centro, Empresa Privada (HOLCIM, VENTUS, TERNOVA) y organizaciones internacionales como Birdlife International, GWP Centroamérica, y The Nature Conservancy.



Este consorcio, preparó un Plan de Emergencia para la extracción de la ninfa para evitar la muerte de la Laguna de Metapán. El mismo consorcio está formulando un plan de gestión de residuos para evitar la contaminación de la Laguna de Metapán y de Lago Guija. En los próximos meses, prepararemos en forma participativa, un Plan de Manejo para la Subcuenca de Lago Guija, con un horizonte de 5 años, gracias al apoyo financiero de Cooperación Italiana y gestiones del MARN, el que incorporará la valorización de los activos naturales y humanos, y con un profundo esfuerzo de empoderamiento de los actores locales, para que esta microrregión se convierta en modelo a nivel nacional y regional. Si quieres sumarte a esta iniciativa e impulsar la #DécadaVerde que necesitamos, contáctanos a miguel.araujo@salvanatura.org y a manlord@hotmail.es y participa en nuestras reuniones semanales de los miércoles de 9 am a 10:30 am.