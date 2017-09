Carta revela supuesta renuncia del aspirante de Arena en San Miguel

En los últimos días ha circulado en redes sociales una carta en la que el precandidato para la alcaldía migueleña por ARENA, Cristian Flores, aparentemente presenta su renuncia ante la Comisión Política de este partido, aduciendo que no se le está brindando el apoyo necesario para potenciar su candidatura y que incluso se está apoyando a otro candidato contrario.

Flores hace saber su descontento por lo que llama un "pacto bajo la mesa" entre la dirigencia de ARENA y los líderes del partido GANA, supuestamente para favorecer al principal dirigente naranja en el municipio de San Miguel, Wilfredo Salgado García; y a su hermano el diputado Numan Salgado.

"Como consecuencia a esta difícil situación y ante la dura realidad de enfrentar a los comicios electorales "atado de manos" y sin ningún tipo de apoyo ni estructuras confiables, pongo mi renuncia a la candidatura a la alcaldía de San Miguel, esperando que esto les permita reflexionar y sentar un precedente para tomar acciones inmediatas y evitar incluso la pérdida de un diputado", indica la misiva, que tiene fecha del pasado viernes 22 de septiembre.

Se trató de obtener la versión personal de Flores para constatar la veracidad del documento de la supuesta renuncia, pero no contestó las llamadas telefónicas que se le realizaron.

De igual manera se contactó a miembros de ARENA de San Miguel, pero indicaron desconocer si el documento es real, o una broma que circula por las redes sociales.

Por su parte, el precandidato a la alcaldía migueleña por GANA, Wilfredo Salgado, negó que exista una negociación para hacer una alianza con ARENA, tal como lo indica la carta que supuestamente escribió Cristian Flores.

"Si el partido (ARENA) me estuviera apoyando ya hubiéramos hecho una coalición", dijo el ex jefe municipal migueleño, y luego sacó sus propias conclusiones sobre el tema: "Cristian quiere que el partido le de dinero para iniciar la campaña y también que le den la dirección de la departamental", dejando entrever que el candidato sí mandó la carta a la dirigencia del COENA, algo que no ha sido confirmado.