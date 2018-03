Cartel de Texis podría estar detrás de droga incautada

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer por la tarde ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador a Élmer Renán López Quijada y a Josué Eliseo Quijada por el delito de tráfico ilícito. Ambos fueron detenidos en la zona conocida como El Poliedro, en Lourdes, Colón, el domingo pasado mientras transportaban en un pick up 160 kilogramos de cocaína, valorados en más de $4 millones, y $455,000 en efectivo.El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo ayer que el caso podría estar vinculado al reconocido cartel de Texis que opera en las zonas occidental y norte del país. “Estas personas podrían ser parte del cartel de Texis, pero aún nos falta confirmar. Nosotros hemos tenido acá estructuras que se han dedicado a mover la droga vía terrestre. Como siempre lo hemos manifestado, estas son estructuras que son pagadas por los grandes carteles para trasladar droga de un lugar a otro. Cuando se trata de estas grandes cantidades de droga, siempre es para el comercio internacional”.Según el requerimiento fiscal, las autoridades contaban con información de inteligencia sobre la llegada de una narcolancha a una de las costas de El Salvador y el posible paso por San Salvador de esa droga vía terrestre. Así ubicaron el pick up blanco placas P-522-035, propiedad de Josué Eliseo Quijada, en las inmediaciones de la zona conocida como rancho Navarra, desde donde agentes encubiertos le dieron seguimiento hasta que fue detenido por un retén policial ubicado en Lourdes, Colón.Al no contar con iluminación suficiente, el vehículo fue remitido inmediatamente a la Dirección Antinarcóticos (DAN) de la PNC, en donde ya aguardaban fiscales para proceder a examinar el automóvil con más detalles. Un perro policial fue el que alertó de la droga oculta en compartimientos secretos en la cama del pick up. Los investigadores también encontraron una maleta con ropa mojada y sandalias llenas de arena de mar en el automóvil.La fiscalía realizó entre el lunes en la noche y ayer en la madrugada varios allanamientos, entre ellos el de cuatro lujosas residencias vinculadas a los detenidos en el cantón Mal Paso, del municipio de Metapán. El abogado defensor, Armando González, dijo que tenía conocimiento de varios allanamientos autorizados por sede judicial, a los cuales tendrá acceso hasta el día de hoy.La fiscal encargada del caso dijo que en dos de las casas allanadas se encontraron municiones de diferente calibre, más de $3,000 en efectivo, materiales para empaquetar droga, un vehículo tipo pick up todo terreno y hallazgo de partículas de cocaína en varias partes de la vivienda. Las autoridades informaron que no encontraron a nadie en las residencias y que testigos contaron que los familiares huyeron hacia Guatemala desde el día de la detención.Momentos antes de la intimación de los dos detenidos, Élmer Renán López afirmó que la droga fue cargada al pick up en una costa de El Salvador y que él era consciente de que transportaba un ilícito. Agregó que la cocaína que trasladaban tenía como destino final Metapán, en Santa Ana; sin embargo, aseguró que no podía dar detalles de quién los había contratado para llevar el alijo.La PNC ha mantenido la versión de que la droga iba a ser pasada por un punto ciego desde Metapán hacia Guatemala.El abogado defensor negó ayer la declaración en la que uno de sus clientes se inculpó y aseguró que ha sido contratado por las esposas de los detenidos para ejercer la defensa técnica del caso.