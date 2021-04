Casa Blanca y Ricardo Zúñiga consideran un éxito la visita a El Salvador

Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, consideró que su visita a Centroamérica, y en particular sus reuniones en El Salvador, fueron "exitosas", pese a la negativa del presidente Nayib Bukele de reunirse con él.

De acuerdo a la agencia AP, Bukele declinó la petición del enviado estadounidense para reunirse a discutir temas relacionados con migración o lucha contra la corrupción, entre otros, en respuesta a la negativa que el gobierno de Estados Unidos tuvo en febrero de este año, cuando el mandatario salvadoreño viajó a suelo norteamericano en busca de reuniones con funcionarios del gobierno de Joe Biden, sin lograr obtener ninguna; y ante el enojo que le produjo las declaraciones de Ned Price, vocero del Departamento de Estado, quien aseguró que Bukele debía restaurar la separación de poderes en el país y comprometerse con la transparencia y el Estado de Derecho.

Pese a ello, Zúñiga consideró haber obtenido resultados positivos de sus reuniones en el país, sobre todo también porque del lado del órgano ejecutivo logró reunirse con la canciller Alexandra Hill Tinoco, con quien pudo visitar el centro de atención para retornados de México y EUA.

“La función de las democracias en Centroamérica tiene un impacto en la estabilidad e intereses no solo de EUA sino de toda la región”.



Ricardo Zúñiga, enviado especial EUA.

"Es importante enfatizar que tenemos buenas relaciones a todos los niveles, tuve excelentes reuniones con la canciller y reuniones con la sociedad civil. Fue un viaje exitoso para mí. En términos de los detalles, porqué decidieron no aceptar nuestra petición tendría que hablar con ellos. Puedo decir que para mí la visita fue un éxito. No le doy mucha importancia porque tuvimos reuniones exitosas", sentenció Zúñiga.

Asimismo, y como parte del valor que Estados Unidos dio a las reuniones sostenidas por su enviado especial, también la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, consideró que el viaje de Zúñiga fue exitoso pese al desplante de Bukele, en una conferencia de prensa aparte.

Ante la pregunta de la periodista Janet Rodríguez, de Univision Network, sobre cómo trabajar con un gobierno con el cual la relación parece fracturada, Psaki valoró las reuniones con otros sectores.

"El enviado especial estuvo en El Salvador y no se reunió con el presidente, pero tuvo encuentros productivos con la canciller y con otros funcionarios de alto rango, como el fiscal general, representantes de la sociedad civil, líderes del sector privado y otros, sentimos que fue un viaje constructivo, que ha servido para cimentar el consistente diálogo bilateral que ya mantenemos con la administración a todos los niveles", apuntó.

“No podemos predecir que él (Bukele) no estará involucrado, no tuvimos una reunión pero Zúñiga sostuvo otras reuniones constructivas”.



Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Asimismo, Psaki no quiso señalar cómo podrían ser la relaciones entre ambos países a futuro y si Estados Unidos debería seguir trabajando para contener la migración ilegal en El Salvador sin acompañamiento de la gestión Bukele. "Creo que no podemos predecir que él (Bukele) no estará involucrado, no tuvimos una reunión pero Zúñiga sostuvo otras reuniones constructivas que pueden ser la base fuerte para seguir adelante", indicó.

Además de referirse al viaje a El Salvador, el diplomático también se refirió a la necesidad que identificó en Centroamérica por combatir la impunidad como un factor clave para reducir la migración ilegal de las personas.

"La percepción de la impunidad, de que las personas en posiciones poderosas puedan actuar sin freno tiene un impacto que desanima a la población y contribuye a la sensación que no tienen futuro en sus países. Nosotros no estamos tratando de imponer un modelo de Estados Unidos, sino ayudar a nuestros socios a implementar leyes y compromisos", apuntó Zúñiga en su intervención.

Norma Torres

La congresista retomó las noticias sobre el nuevo lobista contratado por el gobierno de Bukele y el desplante de este a Ricardo Zúñiga, y reaccionó en Twitter: “En lugar de gastar millones de dólares en lobistas, Bukele debería usar ese dinero para costear techo y alimentación de miles de niños inocentes que huyen de la corrupción y de las pandillas en El Salvador”.