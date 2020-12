Casi 50 puntos de venta de pólvora autorizados a nivel nacional

El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Edwin Chavarría, informó que hasta este viernes se han autorizado a nivel nacional 47 puntos de venta de productos pirotécnicos, solicitados por la población con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año.

Chavarría explicó que los 47 puestos de venta se ubican en 10 de los 14 departamentos del país. La mayoría se ubican en San Salvador (13 locales con aval), otros 11 en San Miguel, 5 en Cuscatlán y 4 en La Libertad.

El jefe de la institución dijo que es importante que la población no compre productos que no están autorizados para que los niños -que son los principales afectados por el uso irresponsable de pólvora- no sufran quemaduras de gravedad.

El año pasado, dos menores perdieron la vida, según estadísticas oficiales del Gobierno.

Entre los pirotécnicos considerados ilegales están los silbadores, buscaniguas, triángulo de la muerte, pelotitas de fútbol, destructor, mina de mar, bombas de mezcal, misil chino, fulminantes y morteros que sobrepasan el número cinco.



Asimismo, Chavarría dijo que gran parte de la responsabilidad de la ubicación de los puestos de venta de pólvora pasa por el aval que dan las alcaldías.

"Es responsabilidad del alcalde municipal cumplir esta ley (Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia) para que sea garante de que el lugar tiene las condiciones idóneas mínimas de cumplimiento de seguridad", afirmó.

De igual forma, aclaró que la labor de los bomberos también es clave en la prevención, puesto que esta institución debe supervisar las propuestas de locales de venta que presentan las alcaldías.

El uso inadecuado o el almacenaje inapropiado de productos pirotécnicos representan un riesgo de incendios y explosiones, como la generada el fin de semana pasado en Santa Ana, donde dos menores fallecieron y un tercero se encuentra en cuidados de un hospital en Texas, Estados Unidos.

El Gobierno informó este viernes que este año Cuerpo de Bomberos ha atendido 4,473 emergencias y de estas 2,375 corresponden a incendios.