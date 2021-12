Casi mil denuncias contra policías en cinco años

Estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que en los últimos cinco años el ministerio público ha recibido 924 avisos de denuncias y denuncias contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de marzo de 2021 la institución que persigue el delito registró diferentes acusaciones contra policías por delitos como homicidio, fraude procesal y tortura.

Los delitos con el nivel más alto de denuncia son los de homicidio simple, con 419 agentes denunciados; le sigue el de fraude procesal con 246 denuncias.

Además, los delitos de homicidio agravado y el de privación de libertad fueron denunciados a gran escala, con 98 denuncias cada uno.

Sin embargo, de todos esos casos, menos del 2% de agentes denunciados han recibido una condena. De 924 denuncias 12 han sido encontrados culpables y han recibido una condena, según la misma Fiscalía. Además, hasta marzo se encontraban activos 190 casos; 598 estaban judicializados y 146 ya estaban archivados.

Zaira Navas, abogada senior de estado de derecho, seguridad y derechos humanos de la organización Cristosal, sostuvo que la vinculación de agentes policiales en hechos delictivos no es algo nuevo y que ha sido un fenómeno constante.

"Lamentablemente en los últimos años la policía ha tratado de no dar información sobre la vinculación de policías en delitos, incluso sobre la participación de policías o miembros de la academia vinculados a maras y pandillas", dijo Navas.

La abogada aseguró que en muchas ocasiones los agentes han estado involucrados en grupos de exterminio y asegura que esto ocurre por la falta de controles internos en la institución policial.

Además, considera que la Inspectoría General de Seguridad Pública debería brindad información sobre la cantidad de agentes que han sido sancionados disciplinariamente y cuales han sido las faltas más recurrentes.

"Es preocupante que a pesar que este ha sido un fenómeno constante no se de la información de manera pública y no solo eso, que no se procese a todos los policías relacionados a hechos delictivos", señaló.

Los últimos casos

En lo que va de diciembre, la Fiscalía informó sobre la captura de dos miembros de la PNC. Se trata de un agente policial y un comisionado que supuestamente colaboraban con miembros de estructuras de pandillas en San Salvador.

El viernes 3 de diciembre de 2021 el Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador decretó la detención provisional contra el agente, al que señalan de colaborar con miembros de la pandilla Mao Mao. Esa estructura operaba en los municipios de Soyapango, San Martín Quezaltepeque y San Salvador. En ese momento Fiscalía no quiso dar el nombre del policía acusado.

"El agente policial colaboraba con esta estructura en darles información sobre cuándo la policía podía entrar o no a los sectores mencionados", aseguró en esa ocasión el fiscal asignado al caso.

Ayer, en el Juzgado Especializado de Instrucción "A" de San Salvador, el comisionado Ángel Éver Manzano enfrentó la audiencia de imposición de medidas, luego que Fiscalía lo vinculara también como colaborador de pandillas.

Las investigaciones fiscales detallan que el comisionado Manzano sustraía información de las bases policiales para entregárselas a miembros del barrio 18 que operan en el municipio de Soyapango.

Ante esos últimos acontecimiento, Marvin Reyes, líder del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), lamentó que agentes policiales se encuentren vinculados a pandillas y considera que los grupos criminales han logrado permear las filas de la PNC.

"Han logrado seducir a elementos policiales y eso lo podemos ver a todo nivel, porque hemos visto jefes policiales involucrados con estas estructuras y esto denota una descomposición de los valores institucionales que como policías se tienen, los cuales no se fomentan y no se hace énfasis en el respeto hacia ellos", cuestionó Reyes.

Con respecto a esa situación, Navas recordó que en años anteriores se denunció que muchos policías habían colaborado para que la tregua entre pandillas se llevara cabo y que también se ha investigado previamente la inmersión de las pandillas en la PNC y en el Ejército.

"No es ajeno en estos momentos que ocurran situaciones como estas, que se detecte a miembros de la Policía en actividades vinculadas a las pandillas. Lo que si sería necesario es que las autoridades brinden mas información sobre el tipo de participación", señaló.

Agregó que esa vinculación es preocupante, debido a que por esta situación estarían dejando desprotegida a la población salvadoreña. "Esto puede estar provocando que en algunas delegaciones policiales los miembros de la PNC omitan hacer su trabajo, dejen hacer y pasar a miembros de pandillas y no protejan debidamente a la población", aseguró.

Marvin Reyes reconoció el trabajo de la Fiscalía y pidió que sigan investigando porque "esta pudiera ser la punta del iceberg. Ahí hay jefes policiales involucrados en acciones criminales y lo más sano es identificar y separar a estas personas para recuperar la credibilidad".