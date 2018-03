Casi nueve meses sin la vacuna DTPa

Lee también

La vacuna DTPa (DTaP o DTP acelular), que es altamente efectiva para la prevención de la difteria, el tétanos y la tos ferina –todas ellas enfermedades graves–, no se encuentra en las unidades de salud del país. Esta debe ser aplicada a las mujeres embarazadas, según el esquema nacional de vacunación de El Salvador, a partir de la semana 26; sin embargo, al consultar en las unidades, no la tienen.LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por unidades de salud de diferentes partes de San Salvador para constatar si tenían o no esta vacuna. En cada una de las visitas la historia se repitió: “No hay”, “desde hace meses no tenemos” o “no hay en ningún establecimiento del país”.¿Qué pasa si una mujer embarazada no se aplica esta vacuna y en su tiempo? Entre los riesgos está que su niño quede expuesto a contraer la tos ferina, una enfermedad que puede ser mortal para los bebés, ya que al no aplicársele a la madre durante el embarazo, los primeros meses de vida pueden ser letales para la niña o el niño.Según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cuando los bebés –incluso los bebés sanos– contraen la tos ferina, los síntomas pueden ser muy graves debido a que el sistema inmunitario de ellos todavía se está desarrollando: pueden contraer neumonía (una infección pulmonar), y muchos tienen problemas para respirar.Mientras más pequeño sea el bebé cuando contraiga la tos ferina, mayor es la probabilidad de que necesite tratamiento en el hospital.El director de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud (MINSAL), Eduardo Suárez Castaneda, comentó hace un mes que les habían prometido el ingreso de la vacuna en enero, pero que a esa fecha no habían tenido respuesta. “Nos la prometieron para el mes pasado (enero) y hasta la fecha no nos ha venido. Nos afectó todo el año pasado y al momento vamos en febrero y no ha venido... o sea que nos va a afectar”, sentenció el director.Esta semana LA PRENSA GRÁFICA gestionó una entrevista con el director de Enfermedades Infecciosas, a través del departamento de comunicaciones del MINSAL, para hablar sobre casos de tos ferina y el abastecimiento para esta enfermedad, pero al cierre de esta nota no se tuvo respuesta a la solicitud.Se buscó actualizar los casos de tos ferina –ya que en febrero dijo Suárez Castaneda que estaban teniendo algunos– así como los de tétanos neonatal, pero no fue posible por parte de MINSAL.Los sindicatos de Salud señalaron que el problema del desabastecimiento de medicamentos, insumos y vacunas se debe a una deuda que el MINSAL tiene con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual, dicen, es de $6 millones.La ministra de Salud, Violeta Menjívar, reaccionó luego diciendo que la deuda que tienen con OPS forma parte de créditos rotatorios y que esta era menor; sin embargo, agregó que este año se iba a tener “un sistema de vacunación similar al que hemos tenido en últimos años, una cobertura de las mejores en las Américas”.Sin embargo, lo que se observa en las unidades de salud es lo contrario, ya que desde el segundo semestre de 2016 se ha tenido problemas con la vacuna DTPa. A esto se suma que los distribuidores de esta inmunización en el sector público no han girado las compras para este año, tal como lo detalló un médico que pidió que se resguardara su identidad por temor a represalias.“Los distribuidores me informaron. Lo que pasa es que las vacunas las compra el ministerio a través del fondo rotatorio de la OPS, pero como tienen una deuda importante con OPS... el presupuesto para vacunas anda en $12 millones y de esos como deben $6 u $8 millones a OPS. De eso, OPS no le piensa soltar (vacunas) hasta que no paguen lo que deben”, dijo el médico.En una de las unidades de salud se dijo, ante la pregunta de si había vacuna DTPa: “Siga preguntando, pero si ya pusieron un TD (tétanos y difteria) y si se la han puesto, cuando tenga las 26 semanas o pasadita, que venga y que le pongan otra dosis y se borra lo del esquema. Se pone DTPa por otras cuestiones, pero con dos TD se hace el mismo refuerzo”.En otra unidad del Área Metropolitana de San Salvador se explicó ante la duda si había DTPa: “No hay en ningún establecimiento de salud del país, no ha habido. La que sí ya estamos poniendo, si tiene la edad, es la segunda dosis de tétano”.El médico pediatra Ángel Duarte confirmó: “En lo privado hubo casi todo el año pasado, un par de meses se escaseó y ya tenemos otra vez. Este año desde enero ha habido”. Lo mismo detalló el médico infectólogo Iván Solano Leiva: “A nivel privado hay abundante. Yo tengo; además, confirmé que a nivel privado este año no se ha tenido desabastecimiento”.Al tener estos panoramas, el Colegio Médico de El Salvador sentó postura, ya que la situación –al igual que otras manifestadas por trabajadores y sindicatos– pone en grave riesgo la salud de los salvadoreños.“Desconozco los elementos claves que han llevado a este desabastecimiento, pero deben de corregirse a la brevedad posible esas situaciones para no estar desabastecidos; el problema es que si fuese por cuestiones estrictamente de tipo económico, definitivamente no se puede sacrificar alguna de las otras estrategias de salud que se puedan implementar, porque es ahí donde nosotros apuntamos como médicos para evitar que la población luego aparezca enferma”, dijo el presidente del Colegio Médico, Juan Antonio Tobar.El profesional reiteró que la prevención es herramienta fundamental y específicamente la inmunoprevención, ya que a su vez se convierte en elemento ahorrador, ya que lo que se previene puede costar muchísimo más dinero a la hora de tratarlo y en poblaciones vulnerables, como en este caso de las mujeres y los niños.Tobar cree que el problema es serio y llamó al MINSAL a que “tome las medidas adecuadas para que este desabastecimiento que se ha producido, en un insumo básico como el que se ha mencionado, debe resolverse a la brevedad posible. Sea por problemas técnicos, administrativos o económicos, pero su solución debe ser urgente”.