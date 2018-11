Estuvo por primera vez en El Salvador durante la guerra civil. Entonces conoció los casos de desplazamiento forzado a causa de aquel conflicto. Tres décadas después Elizabeth Ferris, una estudiosa del desplazamiento forzado por violencia, regresa al país y hace un análisis de la situación de las víctimas del desplazamiento en territorios controlados por pandillas. No existe, a su juicio, confianza en las víctimas del Triángulo Norte para acudir ante las autoridades.

El Gobierno llama movilidad por violencia a los desplazamientos forzados. ¿Esto tiene alguna implicación en la atención al problema?

Claro, lo más importante es que el Gobierno y la gente en general reconozca la problemática del desplazamiento forzoso, que no es la misma cosa que movilidad. Movilidad social es un término bastante suave que puede incluir a turistas, gente visitando a su familia. La palabra desplazamiento tiene ese elemento de coerción, que la gente no quiere desplazarse, es una cosa forzada y se necesita otro tipo de respuesta. La palabra movilidad esconde la realidad de la problemática.

Los estudios del Gobierno dan cuenta de menos víctimas, ¿se debe a la metodología o porque asumir una cifra más alta implica asumir un costo político mayor?

Casi todos los Gobiernos quieren minimizar los desplazamientos porque es una mala reflexión para su Gobierno. No es muy buena reputación si un Gobierno admite que hay miles de personas que tienen que huir de sus comunidades porque tienen miedo. Casi siempre quieren minimizar.

¿Cuáles son las diferencias de los desplazados en El Salvador respecto a otros países? ¿Cuáles son las particularidades?

Hay muchos países, probablemente más de 100, que tienen desplazamiento forzoso. Es una cosa muy común, pero las causas son diferentes. Aquí en el Triángulo Norte ese fenómeno de la violencia criminal, por grupos organizados, que no son ejércitos, no es una guerra civil. Eso tiene varias implicaciones. El hecho de que la gente no puede huir largas distancias, y que la pandilla les puede seguir, da más énfasis en la necesidad de seguridad. También vemos en el Triángulo Norte hay un problema cuando los desplazados no tienen confianza en la Policía y en las instituciones gubernamentales. Normalmente es una buena práctica inscribir a los desplazados para que el Gobierno sepa cuántos son, cuáles son las necesidades, dónde están, pero es más difícil cuando la gente tiene miedo de identificarse como desplazados ante las autoridades. Se necesita pensar bien en cómo puede dar la información necesaria sin poner en riesgo a gente que tiene miedo.

Las víctimas se han presentado más a organizaciones como Cristosal (que atiende y documenta los casos) que al Gobierno...

Sí, tienen más confianza en la sociedad civil. El Gobierno necesita otras maneras de tener esos resultados...

¿Hay algún dato que indique que los desplazamientos internos preceden la migración a otros países?

A nivel internacional hay bastante evidencia que sí hay una correlación. Normalmente cuando uno entrevista a refugiados lo más normal es que digan: "sí me desplacé tres veces antes de cruzar la frontera", "yo busqué la protección en tal sitio, pero me seguían". Parece que sí hay esta relación. Varía mucho. Algunos países como Colombia, donde hay muchos desplazados internos y relativamente pocos refugiados. En Venezuela ahora se ve al revés: la gente está saliendo del país porque no hay dónde ir en el país. La relación entre los dos tipos de movimiento varían, pero sí hay una relación. Esta mañana en la entrevista de Canal 33 se refirió a un estudio de Cristosal que dice que 40 % de los deportados no pueden regresar a sus comunidades, entonces son desplazados. Normalmente la gente prefiere quedar cerca de sus comunidades, pero por el tipo de violencia que hay en el Triángulo Norte salen sin decir a sus familiares hacia dónde van; 60 % de los salvadoreños que han llegado a Estados Unidos dicen que han sido desplazados antes. Eso viene de un estudio de ACNUR de mujeres centroamericanas llegando a Estados Unidos.

Este miércoles salió otra caravana de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Esto es el detonante porque no se les ayudó a sentirse seguros en su lugar de origen?

Para ellos es una cosa de protección, menos costoso, sin pagar a coyotes miles de dólares. Creo que para ellos es una decisión racional. "Si vamos a ir, ¿por qué no vamos ahora?" No sé qué pasará en mi país porque tenemos un presidente un poco loco ahora con la campaña electoral. Todo mundo tiene derecho a salir de su país, pero al mismo tiempo me da mucha tristeza viendo a tantas personas sin la esperanza de que la situación va a cambiar, especialmente ahora que ustedes están en un proceso de una campaña electoral. Es triste.

¿Por dónde habría que empezar para contener esta crisis? ¿Qué hacer para no solo poner parches al problema?

Es fundamental la prevención, trabajar con las causas. Es complicado con las bandas criminales la recuperación de territorio, pero con los desplazados lo primero es reconocer el fenómeno. Los Gobiernos en todos lados tienen preocupación con los presupuestos. Muchos gobiernos mucho más pobres que El Salvador están haciendo cosas buenas respecto a los desplazados. Es un cambio de mentalidad. Otra cosa importante es que en otros países ha habido un estigma con los desplazados. El liderazgo político puede hacer una gran diferencia diciendo que los desplazados deben ser tratados con respeto y que la mayor parte son víctimas.