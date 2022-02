Caso Saqueo Público: Dudas por pericia favorecerían a imputados

El caso Saqueo Público ha permanecido tres años en la fase de instrucción, misma etapa en la que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó incluir una pericia financiera en la que luego fundamentaría su acusación contra el expresidente Mauricio Funes y 30 imputados más por el desfalco de $351 millones. Pero hoy, después de todo este tiempo de espera, la pericia podría beneficiar a los acusados por tener 733 puntos sin concluir.

Fernando Meneses, abogado defensor de tres militares involucrados en el caso, señaló ayer, luego que la audiencia preliminar fuera aplazada para el 28 de febrero, que la Fiscalía trabajó más de dos años en esta pericia y que, pese a ello, no la lograron concluir.

"La pericia jamás fue concluyente. Hasta este momento no fue terminada y los peritos no pudieron dar una respuesta concreta a diferentes puntos que se lograron resolver, pero los otros 733 dejan un vacío gigantesco en razón del señalamiento. Aquí, en El Salvador, no se puede presumir culpabilidad solo con eso, se tiene que demostrar más en los casos de lavado de dinero", argumentó.

Anteriormente otros abogados defensores en el caso señalaron que varios puntos clave de la pericia no se habían terminado y aunque luego Fiscalía intentó pedir que fuera concluida, la solicitud se hizo "fuera de tiempo". Además, dijeron que los testigos que declararon en el caso podrían resultar "comprometidos" si el peritaje no respaldaba sus declaraciones.

En agosto de 2019, la Fiscalía presentó el dictamen de acusación en contra de Mauricio Funes señalado de haber liderado una "organización delincuencial" que sustrajo de manera ilícita $351 millones del Estado, mientras fungió como mandatario, desde 2009 hasta 2014.

En el caso fueron acusados varios imputados que también habrían sido beneficiados con dinero de la partida de gastos reservados para bienes y servicios sin justificación de la Presidencia de la República o que ayudaron en el esquema para sacar el dinero.

Al respecto del beneficio que podrían tener los procesados, la Fiscalía explicó que son puntos que aún no se han tocado, por el aplazamiento de la audiencia preliminar, que estaba programada para ayer. "La pericia sí está completa. Desconozco en qué se fundamenta la defensa, pero, en todo caso, estas circunstancias se van a dilucidar en la audiencia preliminar", declaró un auxiliar fiscal del caso.

Por su parte, Meneses enfatizó que "el monto lavado supuestamente es de $300 millones, pero no se logra demostrar, porque estos delitos sin pericia no tienen fundamento". Añadió que la que se hizo fue "una pericia tributaria contable que está regulando un instituto que regula la empresa privada, no el Gobierno".

Según el abogado, la pericia se tuvo que haber realizado desde el punto de vista de la Ley de la Corte de Cuentas, pero esta se llevó a cabo con las leyes tributarias, lo cual debilita el caso.

"Tristemente se vinieron a dar cuenta bien tarde de esto. La pericia es la columna vertebral de este caso, sin eso esta acusación no puede pasar a la siguiente etapa porque en vista pública qué van a demostrar con una pericia inexistente", criticó el defensor.

Lisandro Quintanilla, representante legal de Hugo Barrientos, quien es acusado por un monto de $2.6 millones, también sostuvo que la pericia no es concluyente: "No determina aspectos fundamentales. Hubo muchos puntos de la pericia –que tiene más de 2,000 páginas– y cada uno de esos puntos no pudo establecerse a ciencia cierta, lo que llevó a que la pericia no fuera concluyente", agregó.