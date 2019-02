Caso familia de Pimentel: Robo vuelve a estar entre hipótesis de masacre y 2 sospechosos ya habrían sido asesinados por la MS

El pasado 7 de febrero, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, anunciaba en una conferencia de prensa convocada de emergencia pasadas las 9:00 de la noche que los cinco miembros de la familia de Omar Pimentel, desaparecidos el 16 de enero, habían sido encontrados en una fosa común en Nahuizalco y que “la posibilidad de que ellos hayan sido víctimas de robo es remota”.

Decía además, que el robo no era una “hipótesis fuerte” y que se descartaba “por las características del hecho”, por “la forma en que las personas fueron asesinadas”, porque “estaban en una fosa común”, por “la cantidad de personas que pudieron haber participado (diez)” y por “la cantidad de personas fallecidas (cinco)”.

Siete días después de esa conferencia, el 14 de febrero, Cotto anunciaba en televisión nacional, en el programa matutino de entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que el caso se resolvería “pronto”. “Tenemos bastante claridad que en un tiempo relativamente corto este caso va a quedar totalmente esclarecido”, fueron sus palabras.

Siete días más tarde, hoy 21 de febrero, el director general de la PNC da nueva información sobre el caso. Lo hace siempre en una entrevista matutina, esta vez en Noticiero Hechos. Nuevamente también se retracta de lo que con contundencia había dicho el 7 de febrero respecto a lo que habría motivado la masacre de las cinco personas.

“Yo dije: no veíamos inicialmente factible que fuera el robo. A este momento ya no descartamos ninguna hipótesis sobre… eh… tenemos dos o tres (hipótesis) que no vamos a compartir hasta que una de ellas no se consolide”, fue lo que dijo hoy.

Por otra parte, reveló que dos de los que participaron en la masacre ya fueron asesinados. “Ojo con algo que quiero plantear: hay al menos dos de los sujetos que nosotros tenemos certeza que participaron y que no hemos podido capturar, que tenemos ya indicios que pudieron haber sido asesinados por esta misma estructura criminal, a efectos que no fueran capturados y eso es lo que puedo compartir en este momento”, manifestó.

Actualmente, seis personas han sido capturadas por el caso, cuatro de ellos pandilleros pero ninguno acusado formalmente por la masacre.

Cotto agregó que sí se cuentan con “más avances” pero que no es “algo que a través de los medios de comunicación podamos establecer”. “Tenemos un avance sustantivo. Hay cosas que no puedo comentar todavía, pero tenemos un avance sustantivo en la identificación de los sujetos que pudieron haber participado”, dijo también.

Aseguró que el personal de la Policía y la Fiscalía trabajan “día y noche” para esclarecer la masacre y dijo que no puede dar detalles sobre la asistencia que se le da al preparador físico Omar Pimentel, que están en contacto con él y que están en disposición de brindarle seguridad.