Casos de cáncer de mama aumentaron 52.3% en 2021

Sara Díaz sintió cómo su cuerpo comenzó a temblar, su voz se quebrantó y sobre sus mejillas empezaron a rodar lágrimas cuando, en el 2020, en plena pandemia por covid-19, fue diagnosticada positiva a cáncer de mama, el más frecuente en todo el mundo en pleno auge pandémico (2020). En 2021, hubo un aumento de casos del 52.3%, respecto al año anterior, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos con base en los datos del Ministerio de Salud (MINSAL).

Sara tiene 44 años, es originaria de Quezaltepeque, La Libertad, y recuerda que durante la pandemia, sintió una "masita" en su pecho izquierdo. Inmediatamente se movilizó hacia el hospital, donde le realizaron una biopsia. El diagnóstico fue positivo a cáncer de mama.

"Mi cuerpo comenzó a temblar, comencé a sudar helado, la voz se me quebrantó, se me rodaron las lágrimas, cuando el doctor me dio la respuesta de mi biopsia y me dijo que yo tenía cáncer", recordó.

Sara fue una de 1,460 casos nuevos de cáncer de mama que se registraron en 2020, según datos del ministerio de Salud (MINSAL), recopilados por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Para el año 2021, la cifra aumentó un 52.3%, respecto al año anterior, ya que reportaron 2,223 casos nuevos. Una diferencia de 763 casos.

El Observatorio Global del Cáncer (Globocan, por sus siglas en inglés), estima que para 2020 se diagnosticaron en el país 1,582 casos, es decir, 122 más que los reportados por el MINSAL y que por lo menos 331 personas fallecieron por la enfermedad.

La presidenta y fundadora de la Asociación Salvadoreña de Pacientes con Cáncer (ASAPRECAN), Lisette Ruiz de Campos, señaló, durante un evento de entrega de prótesis y brasieres a sobrevivientes de cáncer de mama, que "las estadísticas implican el número mínimo de casos; arriba de esos hay un subregistro bastante importante", aseguró.

Gloria Cruz, del Foro Nacional de Salud (FNS), explicó que en los datos generados por el MINSAL hay una reducción en la mortalidad. Sostuvo que, en 2018, el MINSAL reportó 179 muertes, en 2019 reportaró 178 y en 2020 fueron 89, es decir, 242 menos de las que estima Globocan. "No sé si las han registrado con otro diagnóstico o hay ocultamiento de datos", apuntó. También señaló que los casos no están siendo constantemente actualizados por la entidad.

En El Salvador, el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en la población y que afecta principalmente a las mujeres, indicó De Campos.

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Sexuales, el 97% (2165) de casos nuevos fueron mujeres y sólo el 3% (58) fueron hombres, en 2021.

"El cáncer de mama y el cáncer de cérvix son casi exclusivos de la mujer y, por lo tanto, podemos decir con seguridad que en El Salvador, las mujeres tenemos mayor riesgo de enfermarnos y de morir", afirmó De Campos.

Para Sara, un diagnóstico positivo de cáncer de mama no fue fácil. "¿Qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer?", pensó en ese momento. "No fue fácil para mí, porque no me lo esperaba", comentó.

Más adelante, tuvo que someterse a una mastectomía en su pecho izquierdo, aunque su doctora le advirtió que eso no la dejaba libre de la enfermedad es un proceso largo. Actualmente, Sara continúa un tratamiento que debe cumplir por los próximos seis años, pero ella ya se considera una sobreviviente del cáncer de mama.