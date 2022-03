Casos activos de covid-19 superan a las olas anteriores

El Ministerio de Salud (MINSAL) reportó en su última actualización una reducción en los casos diarios de covid-19, pero la cantidad de personas que actualmente están padeciendo la enfermedad se mantiene en niveles récord, superando a los picos registrados en las tres olas anteriores.

Un análisis de LPG Datos, basado en las estadísticas oficiales, señala que los 15,798 casos activos de coronavirus SARS-CoV-2 registrados el 19 de marzo superan al pico de 11,745 del 21 de agosto de 2020, en la primera ola de contagios. También supera a los 4,895 que se reportaron el 19 de enero de 2021, que fue el punto máximo de la segunda ola, y además está por encima de los 14,856 casos activos del 25 de octubre de 2021, en la considerada tercera ola.

Sin embargo, los casos activos han bajado respecto al pico de la cuarta ola. Para el 13 de febrero pasado, el MINSAL registró 19,914 personas padeciendo en ese momento la enfermedad, 4,116 más que la cifra actual. Además, entre el 1 y el 19 de marzo se redujeron en 20.5 % (4,079 pacientes menos), pasando de 19,877 a los ya mencionados 15,798. Entre el 2 y el 17 de marzo, el MINSAL no actualizó estos datos, por lo que no es posible determinar las variaciones que ocurrieron en ese periodo de tiempo.

Los casos activos se mantienen en cifras récord a pesar de que las autoridades sanitarias están reportando menos contagios diarios. Este comportamiento ha llamado la atención de epidemiólogos como Wilfrido Clará.

"Entre el 14 y 27 de febrero se reportaron 8,578 casos nuevos de covid en El Salvador. Sin embargo, se reportan 19,880 casos activos. Suponiendo que se tomara un máximo de dos semanas para considerar recuperado un caso, ¿por qué hay aún 11,302 casos con más de dos semanas de evolución que aún están activos?", dijo en su cuenta de Twitter el 2 de marzo.

El viernes, el MINSAL actualizó las estadísticas de casos confirmados después de más de dos semanas sin difundir esta información. En ese periodo sin información, comprendido del 28 de febrero al 17 de marzo, se confirmaron 4,578 nuevos contagios de covid-19 en el país. A estos se añadieron 110 confirmados el 18 de marzo y anunciados ayer en la página oficial covid19.gob.sv.

El Gobierno también actualizó el viernes el pronóstico de los casos activos de covid-19 registrados hasta ese día. Según las estadísticas oficiales, se han reducido los cuadros graves y críticos de la enfermedad.

De los 16,232 pacientes contabilizados hasta el 18 de marzo, 153 se encuentran en estado grave y 45 en estado crítico, es decir, un total de 198. La cifra se ha reducido 47.5 % respecto a los 377 del 28 de febrero. Los asintomáticos, estables y moderados también se han reducido. El 18 de marzo sumaron 16,034, es decir 3,472 menos que los 19,506 del 28 de febrero.

Clará cuestionó los atrasos en la publicación de estas estadísticas, porque no permite darle seguimiento a la evolución de los pacientes graves y críticos de la enfermedad, un dato que consideró esencial para medir el comportamiento de la pandemia. Además, señaló que el Gobierno, en dos años de pandemia, no ha puesto a disposición de los ciudadanos datos como la ocupación de camas hospitalarias y en unidades de cuidados intensivos. "En un mes se han tenido solo dos actualizaciones y en vez de ver una película, usted tiene dos fotografías y en medio no sabe lo que pasó. El problema mayor es que no tenemos idea de la tendencia del perfil más grave (…), la tendencia del número de pacientes hospitalizados, el número de pacientes que necesitaron UCI y de los fallecidos, que más o menos se tiene una idea", indicó.

El viernes, el ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que las hospitalizaciones por covid-19 se han reducido y actualmente hay "alrededor de 70 pacientes" ingresados en la red pública.