Casos de dengue, zika y chikunguña siguen al alza

Los casos sospechosos de dengue, zika y chikunguña siguen registrando alzas con respecto al año pasado, de acuerdo con el último boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL), el de la semana 18 del año, que fue publicado el viernes pasado y que corresponde al período entre el 28 de abril y el 4 de mayo.

De acuerdo con las estadísticas del MINSAL, el dengue presenta un aumento del 106 %, el zika del 81 % y la fiebre chik del 23 %, con respecto a la misma semana 18 del año pasado.

En lo que va del año, las tendencias al alza no han mermado y el infectólogo Rolando Cedillos advierte que las medidas de prevención giradas por las autoridades no están siendo precisamente las mejores.

"No hay mosquito bueno", enfatizó. "A mí me da risa que en las capacitaciones del Ministerio (de Salud) le dicen a la gente: ‘Fíjense si las patitas son blancas’. O sea... si ya ni con lentes vemos algunas cosas, ¿vamos a alcanzar a verles las patitas a los zancudos? Esas son tonterías. Son mensajes bobos. Los mensajes claros deben ser: bote el agua, use abate, use mosquiteros", agregó.

El repelente

Cedillos también afirmó que muchas veces la población ni siquiera sabe qué es un repelente de mosquitos y ese es otro problema de comunicación desde las autoridades hacia la población en general.

"Lo peor del zika en los hospitales es que les dicen a las mujeres ‘usen repelente’, que es caro, pero a veces las remesas las usan para comprar un dólar de saldo para el celular, pero ellas preguntan: ‘¿qué es un repelente? El problema es que los médicos y las autoridades asumen que saben y les están hablando de las patitas blancas en vez de hablarles sobre qué es un repelente y por qué vale la pena gastar $4 para comprarlo", manifestó.

Los casos confirmados de dengue grave son 20 para la semana 18, cuando el año pasado no había ninguno para ese mismo período. Las hospitalizaciones también han aumentado: suman 431 más que el año pasado. Las hospitalizaciones por chikhan subido 43 %. Y en cuanto al zika, el departamento más afectado es Chalatenango.