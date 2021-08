Castro: "No tengo información de a quiénes les han quitado la visa"

Luego de los señalamientos hacia funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele, vinculados con presuntos casos de corrupción, y de conocer nuevas medidas por parte de Estados Unidos, incluso contra familiares de los mismos, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que desconoce si a algún diputado de la bancada cian le han restringido sus visas.

"No sé a quiénes se refiere. No tengo información a quiénes les han quitado la visa. No sé si usted tiene alguna información", dijo Castro a periodistas cuando se le cuestionó al respecto.

En los últimos días han circulado rumores sobre diputados oficialistas a quienes se les habría revocado la visa para ingresar al territorio estadounidense, pero Castro negó que exista algún legislador en esa situación; incluso, aseguró que varios de sus colegas se encuentran en Estados Unidos en una actividad con salvadoreños.

El 1 de mayo, los diputados de Nuevas Ideas —el partido del presidente Nayib Bukele— dieron un golpe al Órgano Judicial al destituir de forma irregular a la Sala de lo Constitucional e imponer magistrados que tienen afinidad con el Ejecutivo. Lo mismo hicieron ese día con el fiscal general. Recientemente, en Guatemala fue destituido el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien además tuvo que abandonar su país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó el miércoles pasado que el país norteamericano continuará combatiendo a actores "corruptos y antidemocráticos" en el Triángulo Norte con las restricción de visas a quienes cometan este tipo de acciones.

En un comunicado, el Departamento de Estado (DOS) señaló que la medida de restringir visas a funcionarios vinculados a corrupción forma parte de la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración.

"Podrán negarse visas a las personas designadas conforme a esta política, incluidos sus familiares. Al disponer estas restricciones, estamos dando un mensaje claro de que quienes debiliten la democracia o el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no serán bienvenidos en Estados Unidos", enfatizaron en el comunicado.

"Nuestra intención es apoyar a los ciudadanos, las organizaciones y los funcionarios públicos en la región que han asumido el compromiso de infundir esperanza y generar oportunidades para los pueblos de América Central fortaleciendo las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la transparencia",agregaron.

"Dañan imagen de Bukele"

Por su parte, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, aseguró que los señalamientos realizados contra funcionarios del GOES son ocupados para dañar la imagen de Bukele y considera que es parte de una estrategia de personas que están en contra del Gobierno. "Es el lobby que se está realizando por parte de grupos de interés en El Salvador y responde a una agenda que trata de dañar la imagen del presidente Nayib Bukele y nuestro Gobierno", dijo. "Hay muchos de estas personas, compañeros de trabajo del Gobierno, que no están ni por cerca de los señalamientos que se les dice", agregó Durán.

En julio de este año el Departamento de Estado publicó un listado de 14 funcionarios y exfuncionarios del país vinculados a actos de corrupción.