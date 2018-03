Catar busca apoyo para candidato a dirigir la UNESCO

Lee también

Catar es un rico país petrolero ubicado en el golfo Pérsico que presentó desde el año pasado a su candidato para dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El candidato catarí es Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, diplomático, consejero cultural del palacio y hasta 2016 ministro de Cultura, entre otros cargos.Esa nación asiática ha apostado en serio porque uno de sus funcionarios y consejero ocupe ese cargo, por lo que el candidato ha visitado numerosos países en al menos tres continentes.Al Kawari fue el enviado personal del emir de Catar para los actos de celebración por el 25.º aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador.El árabe aprovechó su visita para solicitar el apoyo de El Salvador en las elecciones de ese organismo.Las elecciones para sustituir a la búlgara Irina Bokova (quien fue reelegida en 2009) serán en noviembre y el catarí apuesta por ser el primer árabe en alcanzar esa posición. Hasta el momento enfrenta a otros candidatos de Egipto, Líbano y Vietnam.Una de sus prioridades en el caso de ser elegido será desde la UNESCO promover la coexistencia pacífica, algo que ya mencionó cuando lanzó su campaña en abril de 2016 en Sudáfrica.“Sudáfrica es un modelo de reconciliación donde hay una creencia en lo positivo de que las diferencias pueden ser un común denominador”, escribió Al Kawari luego de la visita a ese país, reportó a principios de enero el sitio informativo catarí The Peninsula.El Salvador es uno de los países que ya ha expresado su apoyo a Catar en la contienda por dirigir el organismo de la ONU encargado, entre otros temas, de “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información”, según su sitio oficial en internet.“Fue una visita bien programada para apoyar la paz en El Salvador, en general no se puede lograr el desarrollo sostenible en cualquier país si no se puede lograr la paz”, aseguró.“Como director de la UNESCO vamos a trabajar para ver cómo puede reinar la paz en todo el mundo, y hay que tomar el ejemplo de El Salvador”, aseguró.A su juicio, es importante que como países que tienen relaciones diplomáticas desde 2003, Catar ayude a que el resto de países del golfo Pérsico conozcan sobre El Salvador y sus esfuerzos para salir adelante.En 2013, el ministro de Asuntos Exteriores de Catar visitó El Salvador y firmó acuerdos de cooperación en cuatro áreas: cultural, memorándum de entendimiento entre las cámaras de comercio e industria, bancos centrales y deporte.El consejero catarí cree que hay otras áreas de cooperación como aviación civil, medio ambiente y en las cuales se puede trabajar.Al-Kawari dijo que durante su estadía en El Salvador invitó al canciller, Hugo Martínez, a que visite Qatar, con el propósito de buscar nuevos acuerdos de cooperación, así como inversiones.La aerolínea Qatar Airways ha desarrollado en el país dos actividades de reclutamiento, la última en 2016, en busca de personal de cabina.