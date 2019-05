"Catar convirtió el bloqueo en oportunidades”: encargado de Negocios de Catar

P ara muchos, Catar es un viejo conocido en el mundo del fútbol, al haber sido el patrocinador del Barcelona y luego de la FIFA. Se trata de un pequeño Estado, ubicado en una lengua de tierra de 11,586 kilómetros cuadrados, pero que tiene la tercera reserva mundial de gas natural. El 5 de mayo se cumplieron dos años de un bloqueo impuesto por sus vecinos en la Península Arábiga, como castigo por no sumarse a la guerra en Yemen.

Durante la celebración del Día Nacional de Catar hubo un agradecimiento a los políticos salvadoreños por el apoyo diplomático por la crisis en el golfo. ¿Podría ahondar al respecto?

Sí, algunos partidos políticos de El Salvador y Organismos Regionales expresaron su apoyo al Estado de Catar por el bloqueo injusto e inhumano que sostienen algunos países del Golfo Arábigo en contra del Estado de Catar. En este sentido quiero aprovechar este espacio para agradecer nuevamente a todos los partidos políticos salvadoreños por su posición de solidaridad que contribuirá al fortalecimiento de las buenas relaciones que unen a nuestros países.

¿Qué espera Catar de sus vecinos en el golfo?

Esperamos que, a través del diálogo, logremos superar esta situación injusta para mi país, y que nuestros vecinos del golfo acaten y respeten las resoluciones y recomendaciones de organismos como la Corte Internacional de Justicia y den por terminado este bloqueo injustificado, para poner fin a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por los países actores del bloqueo.

Si bien Catar es una nación rica en recursos energéticos, ¿cómo ha lidiado con un bloqueo comercial, al cierre de fronteras y del espacio aéreo de sus vecinos?

La crisis actual ha creado muchas oportunidades que se han sabido aprovechar y nos ha hecho más fuertes en muchos sentidos, ya que hemos logrado mayor autonomía e independencia política y económica. Por ejemplo, la economía de Catar es considerada actualmente como la más fuerte de la región. A un año del bloqueo, Catar inauguró múltiples rutas de comercio internacional y construyó el nuevo puerto Hamad, que es considerado como uno de los principales de la región. Dicho puerto sirve como punto de llegada de materiales para la construcción de los estadios de la Copa del Mundo 2022. Asimismo, la compañía Qatar Petroleum, anunció en julio del año pasado que aumentaría su producción de gas natural en un 33 %, pasando de 77 a 100 millones de toneladas por año, por lo que en el área comercial también hemos logrado mejorar y avanzar aún más a pesar del bloqueo impuesto. Estos son algunos de los muchos ejemplos de cómo mi país ha sabido afrontar el bloqueo impuesto, comprobando nuestra capacidad de crecimiento a pesar de las adversidades.

Catar está organizando el próximo Mundial de Fútbol, que será en 2022. ¿No habrá problemas para los visitantes debido al bloqueo?

No, el bloqueo no afectará el desarrollo de la Copa del Mundo 2022 de ninguna manera. Adicionalmente, no debemos olvidar que Catar es uno de los países más seguros del mundo, y el Mundial será una ocasión única y memorable que estamos seguros que todos los asistentes disfrutarán.

¿Cómo ha aprovechado Catar sus vastas reservas de gas para convertirse en un importante actor en áreas que van desde la industria petrolera, la banca e industria mundial?

Durante años, Catar ha estado invirtiendo su riqueza soberana en el exterior en el marco de una estrategia que le facilita diversificar sus fuentes de ingresos a base de una distribución geográfica inteligente que fortalece sus relaciones con el mundo exterior y fortalece su papel político. Durante estos años, muchos países de Europa y Asia han sido beneficiados de los flujos de inversión de Catar en períodos difíciles. Por lo tanto, Catar tiene enormes inversiones en todas las regiones del mundo por millones de dólares.

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la solución de la crisis del golfo?

Desde el comienzo de la crisis, Estados Unidos ha tratado de resolver y contener las consecuencias de la crisis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido varias reuniones con el emir del Estado de Catar y hubo varias reuniones entre los funcionarios de los dos países. En cada ocasión, vemos la preocupación estadounidense de poner fin a la crisis y restablecer la unidad del Consejo de Cooperación del Golfo.

¿Hay resultados negativos que hayan afectado a la región como resultado del bloqueo?

De hecho, se puede decir que el sitio creó un caos en la región. Los países asediaron al Estado de Catar y presionaron a muchos países a participar en el bloqueo mediante promesas financieras y extorsión política. La temporada de la peregrinación "Hajj" también se usó como un factor de presión por parte de Arabia Saudita, así como intentaron presionar a algunos países europeos y hasta a Estados Unidos para que adopten una postura contra Catar. Pero gracias a la política exterior inteligente de Catar, no tuvo éxito ningún intento.

¿Catar está dispuesto a hacer algunas concesiones y aceptar ciertas condiciones?

Todos los requisitos que ponen los países del bloqueo son rechazados, dentro de ellos el cierre del Canal Al-Jazeera y el control de la política exterior del Estado de Catar. No tenemos que olvidar que hay también otros intereses económicos y financieros que no se pueden aceptar, ya que Catar no puede aceptar el principio del Estado dependiente. En el pasado, apoyamos algunas iniciativas y políticas de esos países, hasta apoyamos mucho lo que no era en contra de nuestra política, pero la dependencia es inconcebible para nosotros.

Hay apoyo de algunos países europeos para resolver el bloqueo. ¿Esto ayudó a mejorar la posibilidad de una negociación?

De hecho, no se puede negar el papel de los países amigos en esta crisis, pero cuando te enfrentas a una política irracional y una crisis inventada, te enfrentas a un niño obstinado que no quiere escucharte y no sabe cómo dejar de llorar y gritar, así que a pesar de todos los movimientos internacionales y los movimientos intensivos de Kuwait, no llegaron los mediadores al núcleo del problema por la incapacidad de la otra parte, pues todas las acusaciones contra el Estado de Catar fueron rebatidas, pero las acusaciones ya no se detienen, cada intento proviene con nuevos argumentos artificiales.

¿Ve señales de resolver pronto esta crisis por la continua presión internacional?

En mi opinión, la crisis se creó sin poner una línea de regreso, porque la guerra en los medios de comunicación a través de la publicación de noticias falsas y el uso de las redes sociales con imágenes inmorales y el ataque a los símbolos demuestra que estos países no quieren una solución pacífica, excepto la obediencia del Estado de Catar y la pérdida de su soberanía. El plan para esos países dependía del colapso del Estado de Catar en un período de tiempo muy corto y, si no se cumplía, la opción militar era otra solución. Cuando estos planes fracasaron y enfrentaron muchos obstáculos, se convirtieron en un plan para atacar a la economía catarí y presionar a las familias cataríes. Al negarles el acceso a esos países están apostando a prolongar la crisis con la esperanza de la disminución y la sumisión del Estado de Catar. No creo que haya señales de un avance real para resolver esta crisis pronto. Sin embargo, creemos que es nuestro deber tratar de resolver esta crisis porque no queremos desconectarnos de nuestro golfo.

¿No tendrá esta prolongación efectos negativos para los habitantes de Catar, así como en la economía?

Por el contrario, los cataríes son personas optimistas, aspirantes y altamente educados. Como resultado de esta crisis, las ideas políticas y aspiraciones han cambiado y se han hecho más grandes. Las personas apoyaron a su gobierno en todas las decisiones que tomaron. Hay una gran cohesión y solidaridad nacional, y lo que puede sorprender en esta crisis que los residentes se convirtieron en portavoces de Catar en apoyo al Estado. En cuanto a la economía, por el contrario, vemos que uno de los resultados de ese bloqueo se ha convertido en oportunidades. Solíamos confiar en Dubái como intermediario en el comercio de mercancías y como puerto internacional, pero Dubái perdió esta ventaja con el bloqueo. Ahora las empresas cataríes están produciendo más y están buscando exportar sus productos al exterior.