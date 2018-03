Católicos aseguran que terreno les pertenece

Lee también

Los feligreses de la parroquia San José del cantón La Montañita, en el municipio de Alegría (Usulután), se encuentran preocupados debido a una resolución de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente de Usulután que les ordena desalojar el inmueble, ya que le pertenece a un privado y no a la comunidad católica.Antes de esta resolución, el Juzgado de Primera Instancia de Santiago de María determinó que la comunidad religiosa era propietaria del terreno; sin embargo, los supuestos dueños apelaron y la cámara mandó a desalojar el inmueble este mes.“Es una falta de respeto con Dios. Esta iglesia tienen 102 años de estar aquí y no nos pueden venir a despojar de lo que nos pertenece”, manifestó José Guerrero, un feligrés.El sacerdote Selvin Joya reconoce que no tienen una escritura debido a que cuando les fue donado el terreno por José Benito Barrios, no lo reportaron legalmente, pero asegura que sí hay documentos –como actas de bautismos y matrimonio– que datan de 1917 y 1922.“Tenemos documentos que están en el archivo parroquial, lo que comprueba que el terreno pertenece a la Iglesia. Desde inicios del siglo pasado está la iglesia y esa familia no existía en el lugar. La dueña tiene 70 años y ya en ese entonces había culto en la ciudad”, indicó el sacerdote.Cindy Vanesa Benítez Carranza, nieta de la supuesta propietaria del terreno, mencionó que en 2014 hubo una audiencia entre ambas partes para conciliar, pero la Iglesia no quiso pagar ningún costo por el terreno. Ella posee un documento a favor de Corina Carranza Durán, en el cual existe una constancia de inscripción por traspaso de herencia con fecha de diciembre de 2007.“En un momento le expresaron a mi abuela, quien heredó el terreno, que se lo iban a comprar, que le tuvieran paciencia para obtener el dinero. El plan era ese, pero en la audiencia en el juzgado de Santiago de María no quisieron conciliar pacíficamente, por lo que estamos reclamando lo que por ley nos pertenece”, afirmó Benítez, quien no especificó desde cuándo son propietarios.