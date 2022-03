Católicos celebran inicio de Cuaresma

La feligresía católica inició ayer la Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza.

En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Ahuachapán el rito de la imposición de ceniza fue modificado por segundo año consecutivo debido a las restricciones por la pandemia del covid-19.

Los creyentes recibieron la imposición de la cruz de ceniza con un sello elaborado de corcho, fabricados por los mismos feligreses que prestan su servicio a la parroquia, para evita el contacto directo con las personas y posibles contactos de covid-19, explicaron.

El padre Óseas Borja, transmitió a los asistentes el mensaje del papa Francisco, de realizar jornadas de ayuno y oración por los países que sufren las consecuencias de la guerra, como Ucrania y Rusia. Asimismo, recordó el significado del Miércoles de Ceniza como un tiempo de "reflexión y conversión".

"La ceniza nos recuerda que venimos de la tierra: de polvo eres y en polvo te convertirás, signo de la fragilidad humana y de la necesidad que tenemos de un ser superior, de Dios, de reconocer que somos pecadores, que fallamos, pero que también nos arrepentimos. La ceniza es vestirse de penitencia", explicó el sacerdote.

Marina Santillana asistió como todos los días a la misa de las 7:00 de la mañana y recordó que el Miércoles de Ceniza marca el comienzo de un periodo de 40 días de preparación y de reflexión previo a la Semana Santa: "Es una religiosidad en la que hay que tener un cambio personal".

Mientras que, los alumnos y padres de familia del Colegio Católico El Espíritu Santo de la ciudad de Usulután, retomaron tras dos años de ausencia, la imposición de la cruz de ceniza.

Como de costumbre, la eucaristía de las 8:00 de la mañana en la iglesia Santa Catalina de Alejandría de la ciudad Usuluteca fue exclusiva para esta institución.

" Tras el 2020 y 2021 se volvió a realizar una misa que reune niños, niñas, padres de familia y maestros para inculcarles la tradición y que aprendan de la iglesia" dijo Humberto Portillo, párroco de la parroquia Santa Catalina de Alejandría.

En tanto, la feligresía de la ciudad de San Miguel participó ayer en la tradicional imposición de la cruz de ceniza .

Fray Henry González, párroco del Oratorio San José, de San Miguel, manifestó que esta inicia una época de reflexión para la iglesia católica, y que cada fieles es invitado a evaluar sus actos hacía los demás y mediante la penitencia buscar la armonía con Dios.

"La cuaresma es un tiempo de volver a Dios para salir purificados hacia la Pascua, a veces creemos estar bien espiritualmente, oramos, vamos a misa, pero somos egoístas con los demás, hay que buscar la conversión plena", dijo el religioso.

Petrona Jovel, es una mujer de 86 años que siempre acude al rito de la imposición de la cruz desde hace unos 15 años, "me detectaron fibrosis pulmonar, solo me daban tres meses de vida pero de orar y orar, Dios me curó y aquí estoy a mis 86 años sana", manifestó la asistente al rito.