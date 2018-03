Causa Justa analiza demanda contra el ministro Cáceres

Lee también

Cinco millones es con lo que cuenta el Instituto de Previsión Social de Fuerza Armada (IPSFA) para cancelar las pensiones de unos 23 militares en situación de retiro, o sus familias, correspondiente a este mes.Después de eso, la institución se queda sin recursos para cumplir con el pago mensual de las pensiones, por lo que el movimiento Causa Justa se reunió ayer en el Círculo Militar con quienes reciben una pensión a través de IPSFA, para definir qué acciones tomarán ante la crisis que enfrentan. Entre las propuestas que los miembros del movimiento plantean está demandar al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.Por el momento no dan detalles del delito en el que se sustentaría la demanda, pero están claros, según ellos, que es Cáceres “quien no cumple la orden del presidente de la república”.“Vamos a hacer un análisis en la directiva de Causa Justa sobre qué acciones vamos a tomar como organización... Nosotros no vamos a andar parando vehículos o bloqueando carreteras... vamos a aclara nuestras ideas para protestar, para manifestarnos, para exigir nuestros derechos que por más de 30 años tuvimos que estar aportando... Nosotros esperamos los insumos de ellos y hay (propuestas de) demandas. Se van a reunir varios abogados militares”, dijo el general en situación de retiro Carlos Cáceres, quien también es presidente del movimiento Causa Justa.De acuerdo con los militares, son cerca de 23 personas, entre militares retirados o familiares de militares que fallecieron en la guerra, quienes se verán afectados a partir de abril, si el IPSFA no cuenta con los recursos necesarios para el pago de la pensión.Los militares criticaron las declaraciones del ministro de Hacienda, quien en el transcurso de la semana dijo que independientemente de lo que la Asamblea apruebe para el IPSFA, “él le dará lo que la Superintendencia del Sistema Financiero le diga”.El general Cáceres dijo: “(El ministro) no puede venir aquí a hablar de tiranía. Él está equivocado”, agregó el militar retirado.El vicepresidente de este movimiento, el general retirado Jaime García, dijo que las declaraciones de Cáceres no abonan a resolver los problemas financieros que arrastra el IPSFA.“Hemos escuchado declaraciones de algunas personas en la presente semana, que no abona en nada al tema de favorecer que se desarrollo formalmente lo que el presidente de la república ha dicho, que es que debe atenderse el tema del IPSFA”, dijo el general García.