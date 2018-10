Cecilia, una vida de batallas y milagro

El 23 de mayo de 2015 a tempranas horas Cecilia Maribel Flores de Rivas y Carlos Alejandro Rivas preparaban su viaje hasta la plaza del Salvador del Mundo para estar presentes en la misa de beatificación de Monseñor Óscar Romero. Se debatían entre la apatía y el deseo de estar o no estar en el acto. Tenían que llevar a sus dos hijos: Emiliano, que en ese momento tenía 10 años, y Rebeca, que tenía dos, además Cecilia estaba embarazada de Luis Carlos. Moverse en ese tumulto de gente en tales condiciones les producía el desgano.

Alejandro insistió en que debían ir. Se instalaron en la colonia Miramonte donde su primo José Ricardo y de allí caminaron hasta la plaza para la celebración. Recuerda que José Ricardo les reprochó el ir al evento por el estado de embarazo de Cecilia y además el exponer a los niños ante el gentío.

—Pero teníamos que ir por tres razones. Uno, no queríamos que a nuestros hijos les contara nadie si ellos podían estar allí; dos, era un hecho trascendente para El Salvador y ante lo cual teníamos que asistir; y tres, era la obra de hombre del que conocíamos y sabíamos lo que había hecho.

La peregrinación, sin embargo, había comenzado el 22 cuando viajaron también a la plaza del Salvador del Mundo para tomarse una fotografía frente al templete, ya que al siguiente día sería poco menos que imposible.

En el templete de la beatificación donde Cecilia, Alejandro, Emiliano y Rebeca decidieron tener un recuerdo de evento trascendente, dicen. Foto de LA PRENSA/Cortesía

El halo del 23 de mayo los dejó impresionados y como todo mundo concentrado en la plaza vieron incrédulos lo que sucedía en el lugar; para ellos había una manifestación divina, así quisieron creerlo, allí pidieron por Luis Carlos, su próximo hijo, dada la situación de embarazo de alto riesgo de Cecilia. Luego regresaron a la Miramonte con su primo, donde almorzaron en familia.

Después de tomar los alimentos surgió una nueva inquietud en Alejandro, ya que de Romero se trataba todo, decidieron visitar la Catedral Metropolitana, donde está el sepulcro del santo.

—Y por qué no terminamos el tour en la cripta. Vámonos a la Catedral.

Reconoce que hasta se refirió al hecho como tour, aunque sabía y cumplían con su fe católica no esperaban nada. Cuando llegaron a la Catedral encontraron menos gente de lo esperado.

Alejandro asegura que allí oraron por la familia, por el bebé que venía en camino, por la salud de Cecilia, porque se mantuvieran unidos y porque en sus vidas perdurara la paz.

—Sabíamos que el caso de Luis Carlos era de alto riesgo y pedimos por él y por Cecilia, luego firmamos el libro de visitas e hicimos también allí nuestras peticiones, después nos retiramos a la casa, no sabíamos lo que vendría, pero hemos comenzado a entender por qué sucedió todo así.

Allí en la cripta, donde descansa san Romero de América, donde pidieron su intercepción por la familia, allí, entienden hoy, firmaron su milagro.

Cecilia es una mujer de muchas batallas y pareciera que ese corazón de mujer y de madre se ha multiplicado para ganarlas; su capacidad de autorreponerse le tejió una coraza para enfrentar el abandono paterno, la precariedad, la pérdida prematura de cuatro hijos y hasta la muerte.

Cayó en coma al complicarse su salud tras el nacimiento de Luis Carlos el 28 de agosto de 2015; se dañaron sus riñones, pulmones e hígado, el diagnóstico de vida era de pocas expectativas.

Hoy su rostro expresa paz. No hay conmoción ni sobresaltos en ella, es como si no tuviera la dimensión de lo que pasó con el Síndrome Antifosfolípidos (SAF), la preeclampsia y síndrome de HELLP que la llevaron a perder cuatro hijos y la tuvo al borde de la muerte; más bien es serena, con una suave amabilidad; habla sin alteraciones, como si se tratase de la cotidianidad.

Con Emiliano tras uno de sus logros en la escuela. Es el mayor de los hermanos, le siguen Rebeca y Luis Carlos.

Fue tocada por lo que el Vaticano determinó como un milagro. "Allí donde la ciencia no llega la obra de Dios se manifiesta", dirán los creyentes. Pero también allí es donde la parte médica dice haber ganado una pelea contra lo imposible. Los médicos intesivistas advierten que no se dieron por vencidos, aunque habían desechado muchas de sus expectativas de vida. Hoy destacan el trabajo de los internistas, pero se sorprenden y desconciertan por la increíble e insólita recuperación.

De ese mundo, del borde de la muerte a la vida, de sobrevivir al SAF, un síndrome que crea anticuerpos y rechazaba sus embarazos hasta producir el aborto; de resistir una preeclampsia que dispara la presión arterial, produce hinchazón, dolores de cabeza, náuseas y puede impedir la irrigación sanguínea al feto y de pelear con el HELLP que le paralizó pulmones, hígado y riñones, es que parece ser ajena Cecilia, sin aspavientos, sin miedos, consciente de que la nueva oportunidad de vivir solo le da paz. No es una opción de bien o mal, es otra oportunidad de reconstruirse de manera natural; solo tiene compromiso, dice, por dar testimonio a sus hermanos católicos –y con quien además así lo quiera– de lo que pasó; de contar el milagro de Cecilia o de sentirse Cecilia, la del milagro; el milagro de san Óscar Romero.

Foto de LA PRENSA/Cortesía Luis Carlos es un niño con mucha energía. Siempre se divierten en familia y es propenso a hacer correr a sus padres por la inquietud propia de sus tres años.

Nació el 17 de junio de 1982 en Turín, Ahuachapán, donde no permaneció por mucho tiempo pues sus padres, Marta Esperanza Estrada y Luis Ramón Ascencio (quien la crio), se mudaron a San Salvador cuando ella tenía tres años. La búsqueda por nuevas oportunidades los hizo llegar hasta la capital, donde tuvieron una especie de vida nómada entre Mejicanos, Cuscatancingo y Santo Tomás.

—Vivimos en muchas partes, nos costó tener casa propia. Mis papás siempre estuvieron pendientes del bienestar de mi hermano y el mío, no teníamos todo, pero sí lo necesario.

El recuerdo de ella no tiene nada de reclamos, asegura que a pesar de algunas precariedades tuvo una infancia feliz, sobre todo por el calor familiar con el que fueron criados ella y su hermano Juan Carlos Flores.

Sus remembranzas la trasladan a los años noventa en que sus padres visitaban a otros familiares en San Jacinto o cuando su padre la llevaba de la mano hacia el Centro Escolar República de Japón, en Mejicanos. Era la época en que San Salvador ya se perfilaba hacia la gran urbe de hoy. Desplazarse en autobús era un poco más fácil que en la actualidad, las trabazones se concentraban en sitios populosos como el Centro Histórico y algunas de las principales calles. Así, llegar hasta San Jacinto no era tan complicado.

El ambiente familiar en este barrio al sur de San Salvador es todavía un sueño dulce; para ella y su hermano, era sentirse aceptados por la familia Ascencio.

—La visita era para inculcar la unidad familiar. Fue lindo saber que éramos verdaderamente aceptados por la familia de mi papi, aunque no fuéramos sus hijos biológicos.

Ese sentimiento filial es posiblemente el que le permitió mantener el nexo con Roberto Mario Flores, su padre, quien se fue de su casa cuando apenas eran infantes y su madre tuvo que reconstruir su vida. Lejos del rencor lo recuerda con un particular cariño y admite que fue alguien importante en su vida. Roberto murió cuando ella tenía 14 años.

—Él fue parte importante de mi vida. Él, aunque no estuvo con nosotros, nos amó mucho.

No da explicaciones de su partida ni de cómo fue su relación. Su padre biológico ya no está y lo asume de manera religiosa.

—Dios sabe por qué permite las cosas.

La constitución de la familia

Su adolescencia no dista mucho de su infancia. Inició sus estudios de educación media en el Centro Cultural Oxford, donde se graduó de bachiller general en 2001. Al año siguiente comenzó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Francisco Gavidia. No pudo continuar por la falta de recursos económicos y abandonó su carrera para inmediatamente integrarse a la vida laboral, es en esta parte donde aparece Carlos Alejandro Rivas, quien ahora es su esposo.

Alejandro nació el 24 de septiembre de 1976 en San Salvador, y también tuvo una vida migrante en lo que a vivienda se refiere; tras su nacimiento su familia se mudó a la colonia Valle Nuevo, en Ilopango, donde transcurrió su infancia; su adolescencia transitó en la colonia Miramonte, de nuevo en la cabecera departamental capitalina. Le encanta hablar, es expresivo, si entra en confianza no para. Trata de decir todo de manera articulada, como si lo hubiera pensado antes, pero las palabras brotan de manera espontánea.

Es otra vida víctima de la desintegración familiar. Sus padres, Dora Alicia Chafoya y Luis Alonso Reyes Rivas, viajaron a Estados Unidos cuando él tenía solo ocho años, pero mientras Cecilia recibió el apoyo de Luis Ramón, su padre adoptivo, él quedó al cuidado de su abuela Rebeca Rivas, de quien asegura fue madre y padre a la vez.

—Mis padres se fueron a Estados Unidos cuando yo tenía ocho años y nunca volvieron. Con mi madre siempre he mantenido contacto todas las semanas desde que se fue; con mi padre, lo vi solo una vez antes que muriera mi abuela, su madre.

Alejandro tampoco transpira rencor por el abandono familiar, para él su mundo era Mamita, como le decía a Rebeca, pues a ella no le gustaba que le dijeran abuela. Es aún su orgullo, lo refleja en sus gestos y lo hace sentir en la forma que lo dice.

—Ella me adoptó como hijo, por eso mi apellido es Rivas y no Reyes Chafoya, eso me causa leves discusiones con mi madre, pero no lo cambiaré jamás. Total, mi abuela fue madre y padre a la vez.

Rebeca era maestra de profesión y para poder salir adelante con la crianza de su nieto trabajaba tres turnos en diferentes escuelas, una por la mañana, otra por la tarde y la escuela nocturna. Alejandro dice que su madre siempre los apoyó económicamente desde Estados Unidos, considera que no pasó crisis y tuvo una infancia feliz.

—Valle Nuevo era una colonia sana, crecimos con el temor a la Siguanaba y el Cipitío, explorábamos los barrancos cercanos hasta llegar la Fuerza Aérea; era una colonia sana y cordial. Eso se terminó en ese lugar y hoy es sumamente peligroso.

Si una pérdida ha lamentado Alejandro fue precisamente la de Rebeca. Su abuela murió en 2001, cuando él tenía 25 años. Todavía tiene la añoranza de que le hubiera gustado que conociera a sus bisnietos, pero no pudo ser, hoy atesora sus consejos y su cariño, eso para él vale un mundo.

El vacío que le quedó fue llenado en una empresa supervisora de construcción de la cual prefiere no mencionar su nombre, en este lugar Alejandro conoció a Cecilia; ella era secretaria y él, supervisor de topografía graduado de Técnico en Ingeniería del Instituto Técnico Industrial (hoy ITCA-FEPADE). Admite que necesitaba a alguien en su vida y ella lo impresionó, aunque tenía una idea equivocada de lo que fue el primer contacto.

—Ella era creída, pero me gustaba la forma ordenada en que hacía las cosas y la dedicación con que trabajaba, me impresionó y me atrajo y yo quería a alguien así en mi vida.

Curiosamente Cecilia también pensaba que Alejandro "se la picaba", pero también lograba percibir en él a un hombre responsable e íntegro.

—Yo era bien celosa, pero me di cuenta de que uno se amarga por gusto, ahora es distinto porque conforme se asiste a la iglesia y Dios le habla, se va superando todo eso.

Aun con los celos no recuerda una pelea fuerte entre ellos o un control excesivo sobre Alejandro. Su vida era el cine o los viajes a Los Planes de Renderos a comer pupusas, una costumbre que todavía mantienen.

—Nosotros no somos de pizza o hamburguesas, tampoco de otras comidas chatarras.

Con el tiempo y después de varias veces de salir comprendió que podían establecer una buena familia y le dio el "sí".

En medio de Romero

En 2013 se casaron por la Iglesia en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Costa Rica, de San Salvador, y dos vidas que habían pasado por la separación familiar decidieron establecer la propia y crear un mundo arropado por la integración. Cecilia perdió cuatro hijos (ella dice que ya están en el cielo) afectada por el SAF, pero nacieron Emiliano, Rebeca y Luis Carlos, que son su felicidad.

Hasta antes de que sufriera la preeclampsia y fuera impactada por el síndrome de HELLP, tras el nacimiento de Luis Carlos el 28 de agosto de 2015, no se habían percatado de otro elemento común en sus vidas; ambos venían de familias desintegradas por la partida de sus padres, ambos soñaron con formar una familia sólida y ambas familias estaban cruzadas con san Óscar Arnulfo Romero, el obispo y mártir que fue asesinado por un escuadrón de la muerte el 24 de marzo de 1980, dos años antes del nacimiento de Cecilia y cuatro después de Alejandro. En ese tercer elemento no repararon.

Conocieron de Romero a medida crecieron, pero nunca imaginaron que ya los vinculaba; Alejandro por su abuela y Cecilia por un tío. Ni siquiera pensaron que los vincularía más adelante con el milagro. De esta casualidad, coincidencia o destino tuvieron conciencia después, cuando comenzaron a hacer cuentas de la influencia del obispo en sus vidas, al repasar y preguntar por qué les llegó "la bendición" a ellos.

—Mi abuela estaba enamorada de Monseñor Romero, como pastor, claro; era devota, me hablaba mucho de él. Crecí escuchándola. Me interesó la vida de él, pero tras la muerte de ella todo se quedó allí, sin darle seguimiento, casi sin interés. Pensé que Romero ya pasaba lejos de mi vida, lo respetaba, sí, pero solo estaba allí, sin culto y quizás hasta sin devoción. Lo había olvidado.

El recuerdo de Alejandro es para recapitular que las cosas en muchas ocasiones parecen ya destinadas. Sin embargo, se cuestiona ¿por qué ellos? Para eso no tiene explicación ni respuesta.

Lo de Cecilia era incluso hasta más próximo. Romero era padrino de su prima Virginia, quien ahora vive en México, y compadre de su tío Salvador Barraza, quien vivió en Santiago de María, Usulután, cuando el ahora santo fungía como obispo de esta ciudad al oriente de San Salvador. Él era quien daba testimonio de su amigo, el compadre y el obispo.

Una tía más, Minda Arminda, adoptó la vida religiosa y se ordenó como monja en Guatemala, allá vivía y solo la veían cuando venía de visita a San Jacinto, esa era una razón de las reuniones familiares que hacían en ese barrio, allí Salvador contaba de la obra, vida y fe del sacerdote.

Con el obispo entre ambos, tampoco Cecilia recuerda una devoción desmesurada por él. Lo conocía y respetaba, sabían su historia y creían en su causa sin pensar en la trascendencia del hecho que vendría.

Solo un poco más de tres meses después de aquella visita a la plaza del Salvador del Mundo, el 23 de mayo de 2015, después de firmar sus peticiones en la cripta, Romero les certificó el milagro. Cecilia salió del borde de la muerte en septiembre de ese año y Luis Carlos corre feliz, terrible e hiperactivo a sus tres años.

En Antigua, Guatemala, antes del nacimiento de Rebeca, la segunda de la familia Rivas Flores.