Celebran beatificación de Cosme Spessotto en San Juan Nonualco

La feligresía católica continuó celebrando la beatificación de Fray Cosme Spessotto Zamuner, luego que fuera beatificado el sábado 22 en una ceremonia oficial realizada en la Plaza de las Américas en San Salvador.

Pasadas las tres de la tarde del domingo, cientos de personas se reunieron al costado oriente del parque Abraham Soto Marín, en San Juan Nonualco, para recibir las reliquias del Beato que fueron transportadas en una caravana desde la capital salvadoreña.

Al llegar inició una peregrinación que recorrió las principales calles de ese municipio y que culminó en el Estadio Neo Pipil. Durante la procesión, los frailes, los laicos y demás feligresía católica se turnaron para cargar el anda, mientras las personas con sus casas adornadas gritaban ¡Viva Fray Cosme Spessotto!

El obispo de la diócesis de Zacatecoluca, Monseñor Elías Samuel Bolaños, mencionó que el proceso de canonización de Fray Cosme continúa, y están a la espera del milagro después de la beatificación para continuar con la canonización.

"La santidad es una meta que todos los católicos tenemos, cuando se declara a un miembro de la comunidad como santo, todos nos damos cuenta de que la meta se puede alcanzar y este es un gran mensaje, (...) Entonces nos sentimos que tenemos un testimonio vivo de la meta que todos tenemos que es la propuesta para todos los fieles, él nos está indicando el camino", dijo el obispo.

Por su parte los feligreses y demás frailes mencionaron sentirse contentos con la fiesta de beatificación y por tener en los altares a un fray que fue párroco de ese municipio.

Fray Teodoro de la O lamentó que la muerte de los nuevos beatos se haya politizado durante mucho tiempo.

"La guerra y los Acuerdos de Paz no fueron una farsa, porque si no no hubiera habido tantos muertos ni mártires, recordar esta memoria es para que no vuelva a suceder, no es simplemente una revancha ni venganza, no queremos que vuelva esta guerra, ni aquí ni en cualquier parte del mundo, (…) Las cosas debemos resolverlas hablando y respetando leyes", acotó.

Desde Italia, llegaron los familiares de Fray Cosme Spessotto y el Obispo Conrado Picciolo, de la ciudad de Victtorio Veneto, lugar donde nació el ahora mártir.

"Esta es una cosa bella y muy importante ceremonia, ha estado muy hermosa la fiesta en este país, especialmente para esta parroquia y también para ellos (los familiares, feligreses y amigos) allá en la diócesis donde nació el padre Cosme, han vivido y han estado siguiendo con mucha alegría la beatificación. Estoy muy conmovido por todo lo que han expresado, se ve que la gente lo quería. Con una beatificación todos estamos llamados y animados para vivir una vida cristiana, los obispos, sacerdotes laicos, al ver todo este fervor", dijo Picciolo.

Además agregó que agradece a todos los involucrados en la realización del evento.